朱立倫：關稅戰民進黨耽誤3個月還先打出王牌 對美談判將非常困難

朱立倫說，民進黨已經耽誤了3個月時間，糟糕的是把「王牌」先打出去了，對美談判將非常困難。（資料照）

2025/04/10 20:15

〔記者施曉光、林哲遠／台北報導〕因應美國對台灣加徵對等關稅，國民黨主席朱立倫宣布要整合地方智慧，形成所謂「全國產業因應藍圖」，今晚召集16個藍、白及無黨執政直轄市、縣市政府首長、副首長以及代理市長，於國民黨智庫召開「縣市長聯合對策會議」，因案停職中的宜蘭縣長林姿妙也到場。朱立倫發言時質疑民進黨已經耽誤了3個月時間，而且糟糕的是把「王牌」先打出去了，對美談判將非常困難。

朱立倫在會中指出，美國總統川普在競選時就提出「4大戰略」，包括關稅戰、大量提高國防預算、匯率戰以及美債問題，這「4大戰爭」很快就會展開，目前關稅戰已經開始，匯率戰也開打了，美國目標是要新台幣升值20％，但新台幣升值幅度只要超過10％，許多台灣中小企業就要活不下去，而台灣外匯存底中美債就佔92％，一旦美債戰開打，短期內美方會用所謂舊債換新債，達到零利率目標，未來外匯存底到底台灣還能保有多少？

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朱立倫指出，從川普當選以來，民進黨政府已經耽誤了3個月時間，而且最糟糕的是，民進黨已經先把「王牌」打出去了，台積電的根被美國拔過去，因此對美談判將會非常困難，即便最後台美雙邊改採對等零關稅，許多台灣在地產業都會很慘。

親自與會今晚會議的地方首長包括新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、停職中的宜蘭縣長林姿妙、新竹縣長楊文科、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚、彰化縣長王惠美等人，另外雲林縣、苗栗縣、南投縣、連江縣派副縣長與會

因案停職中的宜蘭縣長林姿妙也出席。（記者陳志曲攝）

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