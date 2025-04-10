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    林志強爆料桃園長照專車浮報請款 社會局 :數據誤植

    桃園長照專車遭議員林志強爆料有浮報請款情形。（社會局提供）

    桃園長照專車遭議員林志強爆料有浮報請款情形。（社會局提供）

    2025/04/10 19:47

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府長照提供交通服務，長者預約長照專車則按計程車的跳表後折扣收費，司機出車難免會有載完長者空車回公司等情形，因此載客里程數大約只有總行駛里程7成左右，但市議員林志強卻發現有3個公司連續3個月，載客里程等於總行駛里程，明顯有浮報請款，今天在社會局工作報告提出質詢。

    林志強表示，桃園市長照專車共有144輛，由14家公司運輸業者經營，他請社會局提供資料發現，14廠商中大部分的載客里程數大約只有總行駛里程7成左右，卻有3家連續3個月載客里程等於總行駛里程，明顯有浮報請款情形，此外他也聽說，長照專家很難預約，還有司機跑到機場載客。

    社會局居家及社區長照服務科代理科長朱秉慧表示，民眾服務費用依使用者福利身分及載客里程數進行計費及補助，每人每月補助1840元、復興地區2400元，社會局依特約單位車輛GPS紀錄、載客里程數及民眾簽單等資料審查補助款項；經查這3家並沒有浮報情形，係廠商誤認載客里程數等同總行駛里程數，係廠商誤填報表所致，未有浮報、虛報或溢領情事。

    朱秉慧也提到，針對長照專車，社會局也辦理不定期查核，於2022年實地查核服務時，發現廠商違規未專車專用載送長照服務使用者，未於車身張貼長照接送標幟等情節，屬重大違規事項，已依契約規定與該廠商終止特約。

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