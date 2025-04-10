國民黨召集縣市首長討論關稅戰 智庫估最重恐衝擊GDP9.2％

國民黨主席朱立倫（中）主持縣市長聯合對策會議，台北市長蔣萬安（左起）、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政與多位縣市首長出席。（記者陳志曲攝）

2025/04/10 20:15

〔記者施曉光、林哲遠／台北報導〕美國川普政府掀起全球關稅戰，宣布暫緩90天，期間，台灣由加徵對等關稅32％，暫時課徵10％關稅。國民黨智庫董事長、國民黨主席朱立倫今晚召集藍、白地方首長共商產業因應措施。根據國民黨智庫估計，若課徵10％關稅，最嚴峻狀態將影響我國GDP1.4％到2.9％；若課徵達32％，最嚴峻將影響GDP4.6％到9.2％。

國民黨智庫指出，盤點美國課徵「對等關稅」，影響台灣最重的出口產品包括鋼鐵製螺釘、螺栓及類似製品（44.40％）、自動資料處理機及其附屬單元（60.88％）、手提電腦（77.11％）、電動機及發電機（組）（38.40％）、原電池、原電池組及蓄電池（39.57％）、交換器及路由器（45.88％）、手機及網通產品之零件（40.05％）、光伏打電池（78.65％）、機動車輛之零附件（53.18％）、船舶（56.12％），衝擊所及包括新北中和、汐止、桃園中壢、觀音、新竹科學園區、台中大雅、潭子，彰化和美以及高雄大社等主要生產地。

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國民黨智庫還評估，關稅可能帶來3波衝擊，第一波衝擊將導致產業提前拉貨，進而提高庫存造成產業衝擊，估計有關工具機、製鞋、紡織業等將會面臨第一波無薪假，首當其衝；第二波衝擊恐導致金融恐慌，影響股市大跌，使得消費萎縮，衝擊內需市場，包括觀光旅遊、零售業等將深受其害，第三波衝擊則將導致全球經濟衰退，產業需要面對全面衝擊。

國民黨指出，會中除了針對上述三波衝擊擬定對策，各縣市也盤點受傷產業及對應紓困方式，朱立倫將與各都縣市首長提出「4項聯合對策」聲明，包括紓困規模、強化自行研發關鍵技術、啟動全球貿易談判、召開國是會議等重大說明。

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