楊文科籲中央以台積電赴美 談判簽訂FTA爭取零關稅

新竹縣長楊文科出席桃竹苗4縣市長因應美國對等關稅影響研討會。（取自竹縣府官網）

2025/04/10 19:58

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣長楊文科今天呼籲中央，不妨以台積電等赴美發展為談判條件，儘速與美談判且簽訂FTA自由貿易協定，把關稅從32%下修為0，並加速開發大矽谷計畫、台灣知識經濟旗艦園區以及竹科3期，藉此吸引美國企業來台投資，設廠當成東亞的戰略據點。

新竹縣長楊文科今天出席桃竹竹苗4縣市的「關稅衝擊與桃竹苗大矽谷供應鏈移轉」研討會。

請繼續往下閱讀...

楊文科説，新竹縣在電子零組件、機械製造以及上游電子材料等產業受這波對等關稅的影響尤為顯著。縣內的1到3級產業占全國產值的8.89%，其中製造業就占了83%、有超過1600家業者。縣府初步估計，因美方的高關稅而受影響的縣內企業高達700多家，產值約有3775億元。

他說，這次半導體產業雖暫時未被納入對等關稅範圍，但也已間接被波及。因有業者反映，他們正評估：未來整體需求轉弱、經濟衰退、原物料上漲等因素，都將侵蝕訂單與盈餘。

他問「把半導體核心的技術送到美國，難道沒有辦法做談判條件交換」！？他説「其實是可以的！」

楊文科指出，美國關稅施行條文中增列了「免稅人道走廊」條款，也就是説：只要產品具備「美國價值20%以上」，即可適用免課稅。他認為這是眼前我國產業經濟的一線生機，期盼中央的法律顧問團能深入研究，以協助廠商依程序辦理。

楊文科也認為，台灣若能發揮供應鏈完整跟地緣的雙重優勢，應可吸引美國企業評估在台投資，設廠作為東亞戰略據點，而這可能就是台灣產業調整與發展的危機與轉機。

不過，因美國關稅緩衝期並非鬆懈期，所以新竹縣府將持續協助縣內企業加速海外市場佈局與產線轉型，提升出口韌性。

因此，楊文科總結今天桃竹竹苗4縣市首長閉門會議，商討怎麼因應美國大幅調升關稅所發布的4點聯合聲明，強調如果產業可以好好發展，台美之間是也可以簽訂FTA的！並以此作為台積電、聯電赴美發展的談判條件。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法