美對中國關稅加徵到125％ 陸委會：傳統台商會有很大困難

陸委會發言人梁文傑說，政府「投資台灣三大方案」已再延長3年至2027年，其中有「歡迎台商回台投資行動方案」，會比較有效協助中國台商回台投資或多元布局。（記者陳鈺馥攝）

2025/04/10 19:10

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國總統川普揮下關稅大刀，中國揚言奉陪到底，美對中國再加碼徵收關稅到125％。針對關稅戰對中國台商的影響，陸委會發言人梁文傑說，如果是上市上櫃的台商，早在幾年前就出去全世界布局了，中小型或傳統台商，可能會有很大困難。

美國對中國再加碼徵收關稅至125％，中國也採取反制措施，自今（10）日12時1分開始，開始對原產於美國的進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上加徵84％關稅。

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梁文傑在陸委會例行記者會說，美國的關稅政策還沒確定，未來會如何發展，仍不確定，不過，對於在中國做對美出口貿易的台商，確實壓力比以前更大。

梁文傑強調，如果是上市上櫃的台商，早在幾年前就出去全世界布局了，中小型或傳統台商，可能會遭遇很大困難。政府「投資台灣三大方案」已再延長3年至2027年，其中有「歡迎台商回台投資行動方案」，會比較有效協助中國台商回台投資或多元布局。

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