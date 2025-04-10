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    報導中國軍演竟用「央視」台北街訪片 德國之聲道歉了

    「德國之聲」為德國國有媒體，但被臉書粉專踢爆，內容照搬央視的街訪影片，形同為中國大外宣。（法新社）

    「德國之聲」為德國國有媒體，但被臉書粉專踢爆，內容照搬央視的街訪影片，形同為中國大外宣。（法新社）

    2025/04/10 20:28

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉專今（10日）踢爆，德國國有媒體「德國之聲」（DW）在報導中國軍演新聞時，竟照搬中國官媒「央視」的台北市街訪影片，形同為中國大外宣，中立性遭到質疑，而德國之聲稍早貼出聲明致歉，坦承「此次內容並非由台北團隊製作」，並強調影片中人物的發言「非常片面」，已將該段落刪除。

    粉專「Translation Matters 翻譯有要緊」今日爆料，他發現德國之聲4月2日PO出的新聞影片中，受訪的3名台北市民與央視一部影片的受訪者「連人帶言都一模一樣」，然而央視的街訪影片早在上月31日就上傳，這說明了德國之聲是直接把央視的拿去用，「DW德國之聲真正成了央視的大外宣。」

    受到非難的德國之聲於社群媒體貼出道歉聲明：「我們誠摯地向大家致歉，日前報導中因素材引用不當，造成觀眾的誤解與困擾。影片內容DW已經修正，並在原影片下說明，確保資訊的透明與完整⋯⋯DW始終以中立、公正為原則，面對錯誤我們不迴避，也會持續檢討改進。此次內容並非由台北團隊製作，但我們一同承擔應有的責任，感謝大家的指正與支持。」

    德國之聲也在該部Youtube影片底下的說明新增了更正啟事，「我們對這段影片進行了編輯，剪掉了台灣街頭的一段民意訪談，這些訪談表達了對台灣政府非常片面的看法。該影片素材由中國官媒中國環球電視網（CGTN）/央視（CCTV）錄製並由新聞機構發布。由於我們未能在報告中明確說明資料的來源，因此我們決定刪除這些內容。對於原始報告可能造成的錯誤印象，我們深表歉意。」

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