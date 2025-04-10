府院雙軌啟動產業傾聽之旅 賴總統明與台中工業區廠商會談

總統賴清德明天與20多家台中工業區廠商座談，聽取意見，了解需求、隨時解決問題。（資料照）

2025/04/10 18:57

〔記者陳昀／台北報導〕府院雙軌啟動產業傾聽之旅，總統賴清德明天（11日）將與20多家台中工業區廠商座談，據規劃，總統、公會代表發表談話後，即展開閉門會議，由總統聽取意見，了解需求、隨時解決問題，務必要讓政策更符合需求。

賴總統明天上午10點到經濟部產業園區管理局產業園區環境保護中心與，與超過20多家台中市工業區廠商座談，據了解，現場將先播放影片說明政府作為，再由公會代表以及總統發表談話，接著閉門會議由總統聽取意見，了解需求、隨時解決問題，務必要讓政策更符合需求。

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川普政府宣布對中國以外的75個國家，暫緩實施對等關稅政策90天，這也代表，接下來90天是對美交涉談判關鍵期，政府涉美談判的同時，也積極與民間企業緊密聯繫，一面確保政府政策合乎產業需求，在任何變局下都能妥善因應，確實安穩企業信心，一面也要力促政府民間攜手合作在國際變局中維持產業優勢，都是產業傾聽之旅的重中之重。

回顧上週對等關稅政策宣布，正值台灣清明連假期間，政院端提出880億元支持方案，賴總統則接連兩天邀集首當其衝的資通訊、傳產及中小微型產業等企業代表，於官邸召開兩場企業座談。隨後賴總統宣布開啟產業傾聽之旅，以具體行動展現政府將做企業最大後盾，共同因應挑戰。

府院兵分多路，今日行政院長卓榮泰產業傾聽之旅首站前往中壢產業園區服務中心進行座談，與電子零件、電腦電子產品等供應產業業者座談，透過直接溝通，隨時調整政策，給產業最直接幫助；明日賴總統也將於前往台中南屯區經濟部產業園區環境保護中心，與20多家台中市工業區廠商座談，確保現行政府對內緩衝因應對策，是否符合產業需求。

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