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    藍委要求暫緩清查中配擁雙重身分 陸委會：須落實兩岸單一身分制

    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    2025/04/10 18:12

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕移民署發函中國籍配偶及中國出生子女，要求3個月內繳交「經海基會驗證的喪失原籍公證書」，否則註銷台灣戶籍。國民黨立委翁曉玲、陳玉珍今日質疑「中配人權不是鬥爭工具」，籲政府全面暫緩清查工作。陸委會強調，法律有此規定，政府必須依法行政，落實兩岸單一身分制度。

    陸委會發言人梁文傑指出，關於最近針對2004年以前的原中國籍人士，希望他們補繳「喪失原籍證明」這件事，陸委會有些說明。第一、自2004年修正兩岸條例9條之1，建立單一身分制度後，已明確規定台灣人民不論先來後到，取得台灣身分多久，都不能同時擁有對岸身分。

    梁文傑說明，如果有就必須擇一，如果你選擇台灣，就要提供已經註銷對岸身分的證明文件，對於2004年之前已經取得台灣身分的原中國籍人士，這個條文在修正時，就已經提供6個月過渡期給當事人信賴保護，允許當事人在兩岸身分中進行選擇。

    梁文傑強調，6個月屆滿後，如果當事人仍然持有中國身分，那就不存在信賴基礎。若經政府查知，依法必須要註銷台灣身分，所以沒有辦法把法律解釋成，超過6個月以後，若沒提出註銷對岸身分證明，且未經政府註銷台灣身分，就可以繼續兼具兩岸的雙重身分。如果是這樣的話，台灣將永遠存在一群兼具雙重身分的人，會造成法律無法適用。

    不過，梁文傑說，考慮到這些人來台已久，而且2004年兩岸條例修正時，當時資訊並不如現在發達，許多人並不知道法律有要求要回去除籍。政府先發通知給這批具有雙重身分者有3個月補正期，正是為了讓想留在台灣的人都能留在台灣。不然的話，實際上是一經發現或檢舉，政府就必須要註銷他的台灣身分，我們檢視當前社會輿情，絕大多數國人都支持政府「依法行政」，落實兩岸單一身分制度。

    針對國民黨立委陳玉珍等人要求暫緩清查工作，梁文傑回應，我們是為了讓想留在台灣的人都留在台灣，所以先發通知書，這在人道及法律之間有好的平衡，在法律沒有變更之前，政府就是有依法行政的義務。

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