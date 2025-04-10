藍營操作「疑美論」 政院：美國關稅非只針對台灣

行政院發言人李慧芝。（行政院提供）

2025/04/10 18:25

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國總統川普高關稅政策，加深台灣社會「疑美論」，藍營包括中廣董事長趙少康、國民黨智庫召集人林祖嘉也提出「聯中制美」，行政院發言人李慧芝今（10日）表示，美國的關稅措施並不是只針對台灣，且美方關注的違規議題，台灣都積極應處，台灣的經濟安全目標與美方一致。

有關近日媒體報導美國關稅議題可能加劇「疑美論」一事，李慧芝指出，美國所提出的關稅措施並不是只針對台灣，而是全球性的調整，而在國際貿易的框架下，美方所關注的違規轉運、反傾銷、供應鏈非紅化等議題，台灣都已積極應處。

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針對違規轉運，李慧芝強調，台灣已透過「事前預防、事中嚴查、事後嚴罰」三道防線積極防堵。此外，政府也積極進行中國低價鋼品反傾銷調查，並且會進行出口管制，以及金流、物流、關鍵技術的安全管理，我們的經濟安全目標與美方一致。

李慧芝指出，美國政府稍早已宣布暫停75國關稅措施90天，唯獨中國是主要被針對國家，關稅立即被調升至125%，由於我國仍有許多台商在中國有投資，因此行政院長卓榮泰已請相關部會特別關心台商的投資狀況，瞭解在中國的台商各種需求，必要時將會給予全面的協助。

李慧芝表示，面對全球經貿變局，政府希望能夠拋下政治操作，期盼立法院朝野黨團願意站在同一陣線上，凝聚更大力量，以國家人民利益為優先，共同支持發展產業，當產業最強力的後盾。

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