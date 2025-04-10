苗博雅批蔣萬安喊「準備好了」根本沒東西 蔣反擊中央才是畫大餅

台北市長蔣萬安10日出席市議會施政報告及備詢。（記者塗建榮攝）

2025/04/10 17:35

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市長蔣萬安今（10日）明兩天於台北市議會進行施政報告和質詢及答覆。社會民主黨議員苗博雅批評，蔣於一週前在臉書PO文指北市府對美國關稅衝擊準備好了，但局處提出的對策卻都是舊的，質疑蔣萬安根本就沒東西，要如何因應新的變局。蔣萬安回應，市府在產業、勞動、財政、青年方面都有很具體的方案，並反批中央的方案才是畫大餅，沒有具體細節。

面對美國總統川普先前對台祭出32%關稅，4月3日蔣萬安在臉書貼文指「台北已經準備好了」，蔣也在市政會議上指示各局處重新盤點及檢視台北市進行中及未來兩年的重大工程標案，並且提出因應對策。

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苗博雅說，經她詢問，工務局在4月8日回覆的2個方案都是行之有年，既有的規定，第1是依照工程會「公共建設工程經費估算編列手冊」規定，編列工程預備費及物調費；第2是依「台北市政府工程採購物價指數調整計算規定」調整所需經費，批評市府完全沒有新的內容。

苗博雅質疑，難道這就是蔣萬安的「準備好了」？她批評，北市府根本就沒東西，就出來喊準備好了，結果喊的內容都是舊的，如何因應新的變局？到底新的東西何時會出來？

蔣萬安說，市府在產業、勞動、財政、青年方面都有很具體的方案，並反批中央的方案才是畫大餅，沒有具體細節，連衝擊評估報告到下禮拜才會出來。蔣萬安說，市府盤點出政策工具接住勞工，地方稅收確定可以讓民眾緩繳或分期繳款，而中央卻只有分700億跟180億，什麼具體的措施都沒有。

苗博雅回擊，地方稅緩繳或分期繳款疫情前就實施過，指市府對策都是舊的，何須蔣來說。苗再問，基北北桃四市首長昨提出要輪流開美國商品採購會，請問北市府要採購什麼商品？台灣購買最多的美國商品又是什麼？

蔣萬安未回答，僅說會跟美商一起合作，方向很明確，指昨天晚上才討論決定，市府會來盤。苗博雅痛批，蔣萬安寫的文章遠遠多過實際上做的事情，並說人民希望聽到具體方案，得有方案才能說準備好了；她也批評施政報告有關稅因應措施的投影片在報告完過了20分鐘才要給議員，團隊螺絲都鬆了。

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