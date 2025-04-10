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    催生新北大巨蛋 侯友宜明赴日參訪東京巨蛋

    新北市長侯友宜11日將率團赴日本，展開為期5天的參訪行程，陪同人員包括衛生局長陳潤秋（左）。（資料照）

    新北市長侯友宜11日將率團赴日本，展開為期5天的參訪行程，陪同人員包括衛生局長陳潤秋（左）。（資料照）

    2025/04/10 17:32

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜將於明天（11日）起至15日，配合新北市議會出訪日本。市府今天表示，侯友宜除與新北議長蔣根煌及議員們拜會友好城市外，也將考察長照設施，並參訪東京巨蛋、西武巨蛋（Belluna巨蛋），把國際經驗納入新北大巨蛋規劃興建參考。

    侯友宜明天上午將從松山機場搭機飛往日本，預計中午抵達東京羽田機場，隨即展開考察與拜會行程。面對高齡化社會來臨，為了強化新北市長期照顧服務與智慧科技應用，侯友宜將參訪社會福祉法人善光會，實際了解高齡照護與科技整合的創新作為。

    在重大建設方面，市府規劃考察東京巨蛋、西武巨蛋（Belluna巨蛋），聚焦場館規劃、商業發展模式及場館多功能使用等面向。侯友宜期待廣納不同巨蛋的設計優點，並融入台灣熱情的棒球文化，打造一座具專業賽事與商業活力的新北大巨蛋，成為國際級地標。

    此外，新北市與日本神奈川縣長年互動密切，議會之間締結為「姊妹會」，雙方政府也在消防、教育等領域簽署合作協定，展開多次實質交流。侯友宜在本次出訪期間，將拜會神奈川縣知事黑岩祐治，深化台日地方政府情誼。

    新北市政府說明，本次出訪日本聚焦長照、巨蛋建設、消防合作等議題，隨行成員包括市府副秘書長柯慶忠、衛生局長陳潤秋、體育局長洪玉玲、消防局長陳崇岳，市府團隊將透過交流互訪，為新北未來發展汲取寶貴經驗，推動城市進步與市民福祉。

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