美國關稅政策暫緩90天 侯友宜：仍不能掉以輕心

新北市長侯友宜前往瑞芳產業園區，與多家重點企業交流。（記者陳奕劭攝）

2025/04/10 17:19

〔記者陳奕劭／新北報導〕因應對等關稅可能對產業帶來的衝擊，新北市長侯友宜今天（10日）前往瑞芳產業園區與多家重點企業交流，傾聽業者心聲。侯友宜強調，雖然美國關稅政策目前暫緩實施，但仍不能掉以輕心，須審慎因應、預作準備，才能確保國內產業與整體經濟穩定發展。

侯友宜表示，新北市去年出口到美國的貿易額達到200億美金，新北十一品項工業品，這次受川普關稅政策衝擊非常大，關稅要暫緩90天消息出來後，他來聆聽產業界的建議，了解政府在這段期間如何做好準備。

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他指出，很多產業希望用短、中、長期的部署，受到衝擊時，市府能補助稅制、勞動法規與能源，以及強化銀行支持的力道。他也提醒行政院，中美貿易大戰過程中，不能掉以輕心，包括對勞工的失業、製造業甚至農漁牧業可能面對的衝擊，都要做好準備，未來相關影響仍在持續。

虎山實業董事長兼總經理陳映志表示，關稅勢必會導致汽車零組件價格上漲，連帶也影響消費者購車意願及延長換車年限頻率。因為美國當地無替代供應商，虎山實業仍具備高度市場競爭優勢，希望政府可以協助企業深化全球布局，增加國際競爭力。

市府經濟發展局指出，市府提出「四大行動方案」，協助企業因應紓困諮詢、出口拓銷、法規課程與利息補貼等挑戰，可洽詢新北經發局專線（02）29603456分機5379或請至經發局官網查詢（https://www.economic.ntpc.gov.tw/）。

新北市長侯友宜前往瑞芳產業園區，與多家重點企業交流。（記者陳奕劭攝）

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