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    藍白籲停止大罷免 陳世雄：垃圾不能只倒一半

    藍白陣營呼籲應「懸崖勒馬」，停止大罷免，團結對抗美國課徵高額關稅，彰化罷免團領銜人、前明道大學校長陳世雄（左）表示，「倒垃圾不能倒到一半就放手」。（陳世雄提供）

    藍白陣營呼籲應「懸崖勒馬」，停止大罷免，團結對抗美國課徵高額關稅，彰化罷免團領銜人、前明道大學校長陳世雄（左）表示，「倒垃圾不能倒到一半就放手」。（陳世雄提供）

    2025/04/10 16:58

    〔記者陳冠備／彰化報導〕面對國民黨立委罷免連署熱潮持續擴大，藍白陣營呼籲應「懸崖勒馬」，停止大罷免、團結對抗美國課徵高額關稅。不過彰化罷免團領銜人、前明道大學校長陳世雄反擊表示，「倒垃圾不能倒到一半就放手」，國民黨試圖用關稅議題轉移焦點，台灣民眾更應該堅定完成罷免行動，將與中共互動密切的立委趕出國會。

    罷免國民黨立委的第二階段連署行動如火如荼進行中，彰化第三選區罷免團即日起推出「小蜜蜂到府收件」計畫，只需兩張連署書，志工即可親自上門收取，方便無法親自遞件的支持者參與。志工上門時會穿著背心並出示證件，強調過程合法、公開、透明。

    陳世雄指出，二階連署初期反應冷淡，但隨時間推進，參與民眾逐日增長，清明連假期間即湧入6千多份，近日更突破9千份，不過距離法定門檻的3萬5千份仍有一段距離，罷免團因此啟動「到府收件」，盼能掃除最後一哩路的障礙。

    對於近日藍白政黨呼籲應擱置罷免行動，將焦點集中於因應美國對中關稅上調32%的挑戰，陳世雄表示「不能因為有人打電話提醒你忘了繳水電費，就不出門倒垃圾」，他強調，國民黨立委與中共互動頻繁、立場搖擺不定，長期損害台灣利益，人民有權透過民主機制清理政治環境。

    陳世雄說，彰化民眾雖較保守，但在這個民主時代，連署不應該讓人畏懼。他有信心達成目標，並計劃在5月初完成二階連署，整理名冊後，於5月中旬提交給中央選舉委員會。

    彰化罷免團為加速連署力道，即日起推出「小蜜蜂到府收件」活動，只需兩張連署書，志工即可上門收件。（彰化罷免團提供）

    彰化罷免團為加速連署力道，即日起推出「小蜜蜂到府收件」活動，只需兩張連署書，志工即可上門收件。（彰化罷免團提供）

    罷免國民黨立委的第二階段連署行動如火如荼進行，彰化罷團啟動快閃連署站，有不錯的收穫。（彰化罷免團提供）

    罷免國民黨立委的第二階段連署行動如火如荼進行，彰化罷團啟動快閃連署站，有不錯的收穫。（彰化罷免團提供）

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