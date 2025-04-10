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    首頁　>　政治

    號召4市首長會議團結挨批做秀 蔣萬安爆氣回嗆綠議員

    台北市長蔣萬安10日出席市議會施政報告。（記者塗建榮攝）

    台北市長蔣萬安10日出席市議會施政報告。（記者塗建榮攝）

    2025/04/10 16:57

    〔記者甘孟霖／台北報導〕美國總統關稅大刀全球人人自危，基北北桃4藍營縣市首長昨（9日）也為此召開會議。台北市民進黨議員鍾珮玲今於市長蔣萬安施政報告質詢環節指出，4市會議就是政治作秀。蔣萬安為此也發火，回嗆民進黨扭曲事實。

    鍾佩玲詢問，蔣萬安日前發文說不應大罷免內鬥，此番言論是代表國民黨還是台北市長的意見？蔣萬安稱大部分民眾都認為不應內耗；鍾又問，這是市長代表民眾意見？蔣給予肯定回答。

    鍾佩玲批評，國際經貿議題為何與罷免有連結，這就是政治口水，團結應該怎麼會是找藍營縣市長開會，而不是找中央談？這次4市的會議，在她眼裡看來，就是政治作秀。

    蔣萬安為此微慍回嘴，雙方你一言我一語，蔣說，中小企業第一線承受的壓力，是地方政府要協助，以及後續勞工輪休等議題，今天民進黨的議員惡意扭曲，一方面強調關稅是中央職權，現在又要他向議會報告；賴清德總統到閣揆卓榮泰都說要團結，但綠營又聲援罷免，稱是民主展現，這讓人非常錯亂。

    鍾佩玲也說，2023年台北市政府就針對產業調查，當時廠商提出包含希望參展補助、推動國際合作交流、增進數位轉型等，與此次4市會議，以及蔣萬安施政報告補充，幾乎相似度高達9成，都是北市府過去兩年就要做到的事情，跟關稅衝擊根本無關。

    至此，質詢時間到點，蔣萬安則回擊，行政院目前提出的方案，也都是中央部會要做的事情。

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