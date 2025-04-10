美暫降對等關稅 國民黨：新加坡、賴政府態度大不同

國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

2025/04/10 16:50

〔記者施曉光／台北報導〕美國總統川普日前掀起全球關稅戰後，今日突然態度轉彎宣布除中國外，給予其他國家加徵對等關稅暫時降至10%，為期90天，國民黨智庫副執行長凌濤表示，相較最初就被加課10%，受衝擊達43.2億美元的新加坡總理黃循財，仍語重心長的警告全球可能陷入經濟蕭條與戰爭，一開始遭鎖定32%關稅的台灣，「賴政府則是吃潤餅、聽音樂、安心入睡」。

凌濤說，台灣最終的32%重懲關稅尚未調整，形同與時間賽跑的談判競速，如果看看其他國家的應對，再看看綠營側翼今天的見獵心喜，令人不禁搖頭，「不同國家同樣都是面對10%，便可看到審慎態度與格局差異。」

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他強調，雖然暫時統一為10%關稅，但台灣仍受創高達116.3億美元，綠營側翼卻歡天喜地、到處洗版，好似勝利在望，這90天的緩衝期是關鍵窗口，台灣仍有大量毛利僅3％～4%的企業，即使加徵10%關稅，也難以承受，政府必須全力加速輔導與支援。

凌濤並表示，面對美國高額關稅壓力，全球少有國家把「大規模赴美投資」當作主要談判籌碼，台灣卻似乎走上這條路，導致關鍵技術恐有流失之虞，面對未來的關稅、匯率、國防預算談判，賴政府準備好了嗎？行政院長卓榮泰週末還要醉心於大罷免宣講嗎？

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