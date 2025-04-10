為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    美暫降對等關稅 國民黨：新加坡、賴政府態度大不同

    國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

    國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

    2025/04/10 16:50

    〔記者施曉光／台北報導〕美國總統川普日前掀起全球關稅戰後，今日突然態度轉彎宣布除中國外，給予其他國家加徵對等關稅暫時降至10%，為期90天，國民黨智庫副執行長凌濤表示，相較最初就被加課10%，受衝擊達43.2億美元的新加坡總理黃循財，仍語重心長的警告全球可能陷入經濟蕭條與戰爭，一開始遭鎖定32%關稅的台灣，「賴政府則是吃潤餅、聽音樂、安心入睡」。

    凌濤說，台灣最終的32%重懲關稅尚未調整，形同與時間賽跑的談判競速，如果看看其他國家的應對，再看看綠營側翼今天的見獵心喜，令人不禁搖頭，「不同國家同樣都是面對10%，便可看到審慎態度與格局差異。」

    他強調，雖然暫時統一為10%關稅，但台灣仍受創高達116.3億美元，綠營側翼卻歡天喜地、到處洗版，好似勝利在望，這90天的緩衝期是關鍵窗口，台灣仍有大量毛利僅3％～4%的企業，即使加徵10%關稅，也難以承受，政府必須全力加速輔導與支援。

    凌濤並表示，面對美國高額關稅壓力，全球少有國家把「大規模赴美投資」當作主要談判籌碼，台灣卻似乎走上這條路，導致關鍵技術恐有流失之虞，面對未來的關稅、匯率、國防預算談判，賴政府準備好了嗎？行政院長卓榮泰週末還要醉心於大罷免宣講嗎？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播