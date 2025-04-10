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    台中「時代公園大廈」鷹架傾斜 都發局：業者沒固定鋼索就開拆

    都市發展局認為鷹架傾斜，是業者尚未固定柱子，就拆除樓板導致。（中市政府都發局提供）

    都市發展局認為鷹架傾斜，是業者尚未固定柱子，就拆除樓板導致。（中市政府都發局提供）

    2025/04/10 16:48

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市中區公園路老舊大樓「時代公園大廈」拆除，今天中午8樓鷹架突然傾斜，隨時有坍崩危險，警方緊急封鎖並架設攝影機蒐證，都市發展局長李正偉說，業者應該先用鋼索固定柱子，但尚未固定柱子之前，就開始拆除樓板，導致樓板移位，進而推擠鷹架造成傾斜。

    房仲資料顯示，「時代公園大廈」屋齡約37年，總戶數88戶，總樓高12樓，正在拆除改建中。

    李正偉指出，鷹架傾斜主因，是位於8樓向外延伸的樓板，要先用鋼索固定柱子，避免樓板移位，但業者沒有依照上述程序施工，8樓的2大1小3輛怪手就動工拆樓板，導致樓板向外（公園路方向）傾斜，進而造成鷹架被擠壓傾斜，已經造成立即性的危險，要求業者先用鋼索把柱子與樓板往回拉，讓樓板恢復到原來的位置，樓板與柱子回到原來位置，施工鷹架也就回到原來位置。

    李正偉說，中市政府都發局評估，有立即性的危險，現場與道路封鎖，並通知業者限期兩天改善。

    另外，中市警局第一分局也強調，協調承包商立穩營造，負責人表示，將先破碎上方結構（樓板等），以減輕壓在鷹架上的重量，預計於今天傍晚6時完成，現場無人員受傷或財物損失。

    台中市警局第一分局封鎖「時代公園大廈」周圍道路。（記者廖耀東攝）

    台中市警局第一分局封鎖「時代公園大廈」周圍道路。（記者廖耀東攝）

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