遭抹黑看牙醫要簽罷免連署書 施乃如：將對造謠者提告

遭抹黑看牙醫要簽罷免連署書，新竹市有最美議員封號的施乃如將對造謠抹黑者提告。（照片取自施乃如臉書）

2025/04/10 16:47

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市民進黨部主委兼市議員施乃如今天指出，近期有個人帳號刻意散佈不實謠言，更有臉書社群粉專見獵心喜，惡意帶風向，甚至誣指診所濫用個資。施乃如說，這波惡意造謠攻擊的源頭，只因為她的父親施性平是名牙醫師，最近他主動發起一封信函，邀請牙醫界朋友一起了解罷免行動的原因，並共同響應連署，竟因此遭到扭曲、抹黑，甚至被指控濫用身分與資源，令人遺憾。因此，她將對造謠抹黑者提告，強調罷免是憲法保障人民行使的基本政治權利，診所只是提供一個便利的空間，讓民眾能就近參與連署。「看牙要簽連署書」的說法，完全是子虛烏有、無中生有。

施乃如說，自罷免案進入第二階段連署以來，因診所與服務處位在同一地點，基於便利民眾立場，在現場設置合法連署站。民眾是否參與，全由自由選擇，並無任何強迫或影響診療行為的情形。所有連署資料皆是現場自填，並未留存聯絡資訊或製作副本，更談不上有所謂的個資外洩問題。

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施乃如強調，截至目前，已有許多長期信任診所、與醫師建立友好關係的朋友，以及其他主動響應的民眾前來連署。整個過程公開、透明，也正是民主社會中公民行使權利的正常表現。

但從這一波刻意操弄的風向來看，其真正目的就是對牙醫界施壓，製造寒蟬效應。難道一名醫師，邀請自己的同行參與公共議題，邀請熟識的朋友加入連署，就成了「濫用」？難道只因職業背景不同，就被剝奪政治參與的自由？這種雙重標準，才是真正對民主的傷害。

施乃如呼籲各界回歸理性討論，尊重每一位市民表達意見、參與公共事務的自由，不要讓恐嚇與謠言，抹煞民主社會的多元聲音。針對目前所有不實貼文與惡意留言，已委請律師協助蒐證，並將依法提告。這不僅是為了捍衛診所的清白，更是為捍衛罷免行動的正當性，以及每一位市民應有的參政權利。

遭抹黑造謠到父親開的牙醫診所看牙醫要簽罷免連署書，新竹市有最美議員封號的施乃如將對造謠抹黑者提告。（記者洪美秀攝）

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