診所掛「繳稅不是養共匪」布條 高大成：罷免不過嚴重影響國安

知名法醫高大成近日在自己的診所掛上「我繳稅不是為了養共匪」布條，力挺罷免。（記者蔡淑媛攝）

2025/04/10 16:38

〔記者蔡淑媛／台中報導〕大罷免第二階段進入倒數計時，知名法醫高大成近日在自己的診所掛上「我繳稅不是為了養共匪」布條，力挺罷免，強調部分立委親共、賣台，而且愈來愈離譜，還要修法讓中國醫生來台執業，憂心罷免如果不過，將嚴重影響國家安全與希望。

高大成說，不只他在診所掛布條，有好幾個醫生也懸掛，希望反映中國侵犯台灣的嚴重性，之前不但有藍白立委推動中國配偶身分證6年要改4年的法案，還有藍委要修法想引進中國醫師在離島執業，「實在愈來愈離譜！誰能接受！」如果把病人醫死，誰要負責。

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高大成指出，台灣醫療水準已經與日本平起平做，可說在亞洲首屈一指，也能與美國比較，中國發生國產科興疫苗併發症嚴重，但在疫情時有在野黨立委還力推要購買，現在也再傳出器官移植的疑慮，因此，台灣醫療千萬不能被中國牽連，他說，「中國真得有問題，不只要武統台灣，其國內機制也很多問題。」

高大成說，有部分台灣人沒有國家意識，對台灣沒有感情、沒有國家意識，可以離開，可以去中國，相信中國也會很歡迎，但不在台灣親共、賣台。

高大成憂心這次大罷免如果不過，國家會有重大影響，他強調，並非是罷掉藍委，就一定要選民進黨立委來做，而是至少要換掉這批親共、賣台的立委，不要再讓他們亂搞，直言「這次罷免這些人不下來，怕台灣要跑路了，不用等中國來打，美國可能也不讓你求！」

問及醫界對罷免的態度，高大成認為醫界有自己政治意識型態大約70%，沒有者約20%，另有10%則較為親中，尊重對政治的各種態度，大家透過投票來表決。

高大成力挺罷免，並非是罷掉藍委，就一定要選民進黨立委來做，而是至少要換掉這批親共、賣台的立委，不要再讓他們亂搞。（記者蔡淑媛攝）

民進黨議員張芬郁也貼出南屯區的內科診所也也懸掛「罷免不過台灣要跑路」布條。（張芬郁提供）

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