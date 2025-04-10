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    出席「新關稅與伺服器供應鏈移轉」研討會 桃竹竹苗首長發表聯合聲明

    新竹縣長楊文科（左起）、新竹市代理市長邱臣遠、桃園市長張善政、苗栗縣副縣長邱俐俐出席「新關稅與伺服器供應鏈移轉研討會」。（記者周敏鴻攝）

    新竹縣長楊文科（左起）、新竹市代理市長邱臣遠、桃園市長張善政、苗栗縣副縣長邱俐俐出席「新關稅與伺服器供應鏈移轉研討會」。（記者周敏鴻攝）

    2025/04/10 17:05

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市長張善政、新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣副縣長邱俐俐下午在桃園市綜合會議廳出席「新關稅與伺服器供應鏈移轉研討會」時，共同發表桃竹竹苗區域聯合聲明，希望能做好應變美國關稅挑戰的準備。

    張善政代表各縣市首長宣布聲明，他說，桃竹竹苗四縣市是推動桃竹苗大矽谷計畫最重要的夥伴，面對美國關稅挑戰，決定攜手朝四大方向共同努力：1、建立跨縣市產業應變平台，與中央合作，推動緊急紓困機制，包括工業農漁業；2、強化區域數位轉型，共同推動大矽谷產業智慧製造；3、建立區域供應鏈合作平台，擴展多元國際貿易市場；4、爭取中央支持，搶占全球技術前沿。

    張善政補充，中央已提出很多政策與方向，但當中仍有些政策須更深入，關稅危機有90天的緩衝機會，他期待中央能端出具更深入研究的政策與方向；關稅危機雖延緩但「烏雲沒有散掉」，桃竹苗大矽谷計畫應配合機動調整，不僅不能放緩、還得更加速腳步，才能掌握危機變轉機的時刻。

    「新關稅與伺服器供應鏈移轉研討會」在桃園市綜合會議廳登場。（記者周敏鴻攝）

    「新關稅與伺服器供應鏈移轉研討會」在桃園市綜合會議廳登場。（記者周敏鴻攝）

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