批陳玉珍修法為中國洗產地 韓瑩：報復性關稅妳負責？

民進黨發言人韓瑩今批評，陳玉珍想「脫台入中」，把金門變成中國「洗產地」的跳板。（資料照）

2025/04/10 16:42

〔記者陳政宇／台北報導〕因應美國關稅政策，總統賴清德提出投資「脫中入北」，國民黨立委陳玉珍則質疑「一味跪美」。對此，民進黨發言人韓瑩今（10日）反批，陳玉珍想「脫台入中」，把金門變成中國「洗產地」的跳板，「若被美國與其他貿易夥伴發現產地造假，報復性關稅來了，妳要怎麼負責？」

陳玉珍、陳雪生等國民黨立委提案修正「離島建設條例」，要在金門、馬祖設置自由貿易示範區、離島國際醫療特區，加速與中國福建對接。

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韓瑩今於社群平台撰文質疑，陳玉珍想「脫台入中」，金門變中國洗產地？陳玉珍推「金門自貿區」，說是要振興經濟，這根本是把金門變成中國「洗產地」的跳板。在中國商品飽受國際制裁、關稅封鎖的當下，設一個自由貿易區讓中國貨品「換台灣身分」出口，這不就是赤裸裸的「脫台入中」。

韓瑩直言，最荒謬的是，陳玉珍一邊罵政府「跪美」，一邊卻想把台灣門戶打開讓中國貨暢行全球。這種雙標操作，是誰真的在出賣台灣？她要問陳玉珍：金門變成中國貨洗產地，要怎麼保障台灣品牌信用？ 若被美國與其他貿易夥伴發現產地造假，報復性關稅來了，要怎麼負責？中國用這種方式滲透經濟主權，到底是誰在幫他們鋪路？

韓瑩強調，脫台入中不是陰謀是現在進行式，離島不是統戰工具，陳玉珍才是幫中國開門的那個人。

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