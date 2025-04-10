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    因應關稅衝擊 藍綠議員批蔣萬安只發文沒明確對策

    台北市長蔣萬安到市議會施政報告及備詢。（記者塗建榮攝）

    台北市長蔣萬安到市議會施政報告及備詢。（記者塗建榮攝）

    2025/04/10 16:40

    〔記者林承鴻／台北報導〕台北市長蔣萬安今、明兩天到台北市議會施政報告，藍綠議員程序發言，批評蔣萬安面對關稅衝擊無具體對策，於一週前的4月3日發文質疑行政院的方案到底是什麼，今天提供給議員的施政報告卻隻字未提。

    蔣萬安昨天出席基北北桃四縣市首長會議時說，台北市去年超徵34.5億元稅收，只要能協助勞工、產業，台北市政府願意把這筆錢拿出來幫忙。

    國民黨議員秦慧珠今天指出，蔣萬安的施政報告內容未見最近他對外發言主軸「團結一致救經濟」的內容，具體主張是什麼？她肯定蔣萬安事發後迅速召開府內會議，拜訪產業工會、邀集基北北桃4市首長開會協商，展現反應速度與溝通誠意。

    然而，蔣萬安提出要將台北市去年稅收超徵的34.5億元拿來補助產業，秦慧珠說，但若再加上第二預備金，可動用資源會遠遠超出台中市長盧秀燕提出的34億規模，達到40多億，可以補貼失業勞工。秦慧珠也建議市府研議降地方稅，早於中央政府行動，展現台北市的決心與行動力。

    民進黨議員何孟樺質疑，北市府的「具體方案到底在哪裡」？希望這筆錢備而不用，但也要有備無患，要盡快說明34.5億元要如何使用？蔣萬安發文關稅議題已超過一週，到現在為止還沒有看到任何具體方案，而新北市長侯友宜已陸續宣布，希望馬上提出盡快表達，才能展現昨天聯合聲明所說的「迎難而上的行動力」。

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