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    人民是頭家說明會4/12前進竹市 卓榮泰、林右昌、柯建銘開講

    民進黨發起的人民是頭家政策說明會4/12前進新竹市，包括行政院長卓榮泰、民進黨中央秘書長林右昌、立委沈伯洋、立院黨團總召柯建銘等人都會出席。（記者洪美秀翻攝）

    民進黨發起的人民是頭家政策說明會4/12前進新竹市，包括行政院長卓榮泰、民進黨中央秘書長林右昌、立委沈伯洋、立院黨團總召柯建銘等人都會出席。（記者洪美秀翻攝）

    2025/04/10 16:50

    〔記者洪美秀／新竹報導〕由民進黨中央發起的「人民是頭家」政策說明會本週六（12日）來新竹市指澤宮舉行，包括行政院長卓榮泰、民進黨黨團總召柯建銘、立委吳思瑤、立委沈伯洋、勞動部長洪申翰、民進黨中央祕書長林右昌等人，都會到現場。民進黨新竹市黨部也號召市民來參與，並以「你是頭家，政府來報告」為訴求，更號召市民一起來指澤宮聽政策說明會，關心國家大事。

    民進黨市黨部也說時間是12日（本週六）下午15:30-18:00，地點在指澤宮（新竹市香山區延平路二段681號），屆時民進黨竹市黨公職都會到場，同時各罷團也會設連署站，號召市民罷免連署書簽起來，一起守護台灣的民主，大罷免救台灣。

    據了解，這場人民是頭家的政策說明會，除卓榮泰會到場說明政府面對藍白亂刪預算後的立場和應對措施，也會針對近期美國關稅提高後，總統賴清德指示行政院加強因應的策略，將讓人民更了解政府的做法。

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