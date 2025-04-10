網傳學生校內設二階罷免連署站收件 清大校方：並未發現

網傳清華大學有學生預告將於人社院大廳前設連署站。（擷取自網路）

2025/04/10 16:23

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕清華大學昨有學生預告將於人社院大廳前設連署站，提供全台灣二階段連署書，引發校內學生質疑政治中立爭議。清大校方得知後至現場查察，並未發現相關海報文宣或公開陳列連署書。

有清大學生在社群平台號召，稱罷免連署剩下不到一個月，但各選區都尚未收滿、情況危急，因此9日將在清大人社院大廳設置「罷免連署站」，提供全台灣各選區立委罷免二階連署書，也提供實體收件服務，歡迎有興趣的同學經過前來參與。

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學生提到，欲參加連署的同學帶身分證就好，連署書會直接交給罷免站，所有連署書都會放在不透明資料夾中，若同學感到不放心，也可以將連署書帶回，自行交至罷免站。

相關貼文一出隨即引發校內不同意見，有學生質疑「黨政軍退出校園」的原則遭到破壞，擔憂校園公共空間遭政治動員染指，也有民眾認為學校應秉持中立，直接在校內設置連署站不妥，但也有網友力挺：「學生行使公民權利無可厚非」。

針對網傳有人在校內設置罷免連署站一事，清華大學表示，學務處人員於昨天、今天實地到人社院及小吃部了解，並沒有與罷免連署相關的海報、文宣或公開陳列連署書。

清華大學強調，校方一向鼓勵學生表達意見及參與公共事務，也會提醒學生上述的參與應在合於法規的範圍內進行。相關法令包括教育基本法第6條規定，教育應本中立原則，學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動，以及公職人員選舉罷免法第86條規定，罷免辦事處不得設於學校。

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