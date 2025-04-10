共諜案頻傳 陸委會研議修兩岸條例管制人員赴中

近日民進黨與民進黨政府頻頻爆出共諜案，行政院發言人李慧芝說，有鑒於中國對台滲透、統戰日趨嚴重，行政院已依照賴總統3月召開的國安高層會議決議，就國安17項因應策略召開會議討論相關議題，對於涉及修法及強化國安法制的層面，儘速研議相關法制規範。（行政院提供）

2025/04/10 16:27

〔記者鍾麗華／台北報導〕民進黨與民進黨政府近日頻頻爆出共諜案，包括前立法院長游錫堃秘書、總統府諮議、中央與地方民代的助理，昨一度傳出國安會秘書長吳釗燮辦公室的秘書可能也涉入，對於政府是否提出相關修法，陸委會法政處副處長董玉芸今（10）日出席行政院會後記者會時表示，對於管制有關人員赴中，以及涉及國安要加強相關安全保護的立法，正研修兩岸人民關係條例。

行政院發言人李慧芝則表示，針對個案或政治人物的刻意指涉，政院不進行評論，但任何人只要涉犯背棄國家，做出傷害人民的滲透或統戰行為，都應該受到最嚴厲的制裁。

請繼續往下閱讀...

李慧芝說，有鑒於中國對台滲透、統戰日趨嚴重，行政院已依照賴總統3月召開的國安高層會議決議，就國安17項因應策略召開會議討論相關議題，對於涉及修法及強化國安法制的層面，行政團隊也會與國安團隊持續蒐整各國做法並彙集學者專家意見，儘速研議相關法制規範，為國安議題樹立典章制度，也呼籲不分朝野黨派全力支持，共同因應來自威權的威脅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法