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    中市棒球教練涉對學童伸狼爪 教育局長蔣偉民自請處分

    台中市教育局長蔣偉民表示，針對日前棒球教練涉對學童伸狼爪，已自請處分。（記者蘇金鳳攝）

    台中市教育局長蔣偉民表示，針對日前棒球教練涉對學童伸狼爪，已自請處分。（記者蘇金鳳攝）

    2025/04/10 16:21

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中某國小棒球教練涉嫌對學童伸狼爪，近日檢方偵結，查出41名男童受害，議會今天進行專案報告，多位市議員痛教育局的報告只有八頁，只懲處行政人員，質疑教育局相關人員都不懲除；對此，教育局長蔣偉民表示，已自請處分。

    市長盧秀燕表示，教育局此事的確做不好，目前除了已對運動教練進行性平教育，也將運動選手學生進行性教育。

    面對台中市某國小棒球教練對41名學童伸狼爪，市議會要求市府要進行專案告，民眾黨市議員江和樹表示，從專案報告內容來看，受害者達41名，但教育局只處分前後任校長，歷任承辦組長及業務主管，但是他認為內部還有人應該要懲除卻未懲除，要求教育局調查清楚。

    民進黨市議員謝家宜及蕭隆澤則批，整份專案報告只有八頁，扣掉法條只有六頁，根本是敷衍，謝家宜更批，這件事相當嚴重，從2019年至2024年10月底才被揭發，從盧秀燕上任第一年就發生，持續發生到去年10月份，被家長檢舉才被爆發，校方沒有任何查核，教育局沒有落實，完全怠惰，這是幸福的城市，6年來這孩子默默哭泣，市府知道嗎？

    謝家宜表示，這麼重大的事情，市長在議員要質詢的前2天才知道，教育局去年10月27日接獲通報，從未告知盧秀燕，「市長你不會生氣嗎？」。她更批專案報告中，雖然教育局已公布懲除名單，但是教育局有人為此事負責？國民黨市議員劉士州希望市長盧秀燕對此事發表看法。

    教育局蔣偉民表示，已自請處分；市長盧秀燕表示，事情蠻嚴重的，因此懲除了前後校長及行政人員，教育局此事的確做的不好，教育局長已自請處分。

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