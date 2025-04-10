送修容組盼蔣萬安專心市政、不能只為政黨服務 林延鳳：非淘寶貨

台北市長蔣萬安（右一）10日出席市議會施政報告及備詢，市議員林延鳳（左一）送修容組及髮膠。（記者塗建榮攝）

2025/04/10 16:33

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安今（10日）到市議會進行施政報告，民進黨市議員林延鳳表示，施政簡報說要把北市打造成運動之都，但世界壯年運動會執行卻是各個局處各唱各的調，大把經費砸做蔣萬安形象包裝；因此特別準備修容組跟營業用定型噴霧送給蔣萬安，希望他專心市政，不要只為國民黨修容，要為台北市修容。

林延鳳說，蔣萬安上任兩年半來，發生很多起與人民生命安全息息相關的重大事件，包含虐嬰案、寶林茶室中毒案，受害者求償無門；前兩天還有媒體報導世壯運執行各局處「一人一把號，各吹各的調」荒腔走板，砸了大筆的宣傳預算，報名人數還有相關的效益不彰，甚至變成台北市與新北市在PK，納稅錢淪為蔣萬安形象包裝費及縣市大撒幣PK賽。

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林延鳳表示，蔣萬安不斷宣傳的「大巨蛋經濟」，是前幾任台北市長的政績，蔣萬安享受政治紅利，卻遲遲無法解決民眾在意的漏水問題；初上任時，要市府不要用他的名字做文宣拍馬屁，但這兩年拍的短影音上百支，最低的點閱率只有400多人。希望蔣萬安可以專心市政，不能只為政黨服務、為國民黨修容，應該要為市民服務、為市容修容。

為此，林延鳳準備了修容組跟營業用定型噴霧送給蔣萬安，還意在言外的說是99元的修容組，不是淘寶29元、徐巧芯的修容組，期待他成為真正能解決市政問題的市長，而不是一位只在乎個人形象包裝的「撒幣市長」。

台北市長蔣萬安10日出席市議會施政報告及備詢，民進黨團舉牌抗議，呼籲不要對罷免團體查水表、政治打壓。（記者塗建榮攝）

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