牙醫林彥璋大無畏 診所外掛南投首面罷免看板、2樓供罷團使用

埔里鎮自然牙科診所的外牆掛上南投縣首面罷免的大型看板，診所正面的一隅還豎立罷免旗子、直立式看板，二樓空間並提供罷團使用。（「All罷馬」罷團提供）

2025/04/10 16:32

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣是罷免宣傳、連署的艱困選區，埔里鎮牙醫林彥璋大無畏，主動提供診所外牆，供罷團懸掛縣內首面大型罷免看板，另也掛上「我繳稅不是為了養共匪」紅布條，林彥璋說，公民有責任罷掉舔共立委，所以也不怕被查水表，除外牆供掛看板外，2樓空間也供罷團使用，讓他們可安心連署、造冊。

「All罷馬」罷免馬文君公民團體，不論宣傳或連署都遭遇很多阻力，正當罷團感到沮喪之際，埔里鎮自然牙科醫師林彥璋伸出援手，將獨棟式的診所外牆全部供罷團宣傳使用，昨日縣內首面大型罷免馬文君宣傳看板已由吊車作業掛上去，並在建物的正面還掛了「我繳稅不是為了養共匪」、「馬文君支持傅崐萁強推的法案」等布條，並插上罷免旗子和直立式小看板。

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牙醫師林彥璋表示，此次不只提供外牆供罷團懸掛宣傳看板或布條，診所二樓的空間也提供給罷團使用，讓他們可在此連署、造冊或歇腳，自己所做的一切只是在盡公民的責任，其他就沒有什麼好顧慮的。

林彥璋說，之所以會提供空間給罷團宣傳和連署使用，是因請助理去跟罷團拿二階連署書時，詢問有無需要他協助的地方，罷團才說出他們有懸掛看板等需求，昨天看板布條掛上去後，很多朋友都來關心，自己都明白回應「完全沒有壓力！也不怕被查水表！」。

埔里自然牙科診所正門外，也掛上「我繳稅不是為了養共匪」紅布條。「All罷馬」罷團提供）

牙醫林彥璋（左）熱愛台灣這片土地，愛運動的他過去也幫像空手道金、銀牌得主辜翠萍（右）等運動員免費做牙套（記者陳鳳麗攝）

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