曾參與多項國安標案 學者卓瑩鎗遭爆任教中國大學「擁護統一大業」

前中正大學助理教授卓瑩鎗曾於國防部軍情局任職多年，且曾參與多項政府標案，被立委林楚茵爆料正在中國閩南範大學任教，該校招聘台灣博士、教授基本條件，列入「全職到校工作」、「擁護祖國統一大業，政治上無『台獨』傾向」。（圖擷取自中正大學管理學院EMBA官方臉書）

2025/04/10 15:20

〔記者方瑋立／台北報導〕立委林楚茵爆料，前中正大學助理教授卓瑩鎗曾於國防部軍情局任職多年，且曾參與國防部參謀本部、國科會、國安局到法務部調查局等單位多項標案，2023年更疑涉掏空公司上億資金，辯稱自己「沒有落跑」，現在卻任教於中國閩南師範大學，質疑是否成新型的中共滲透管道，成為我國安管理漏洞。

曾拿多項政府標案、涉入上億元公司掏空案

林楚茵質詢時爆料，卓瑩鎗曾於2016年總統馬英九執政時期，從國防部參謀本部、國科會、國安局至法務部調查局等單位接下許多標案，政黨輪替後離開公職單位，但在2023年也爆出拿政府標案，涉入不當裁員、掏空公司等狀況。

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據了解，卓瑩鎗具博士學位，先後成立台灣財金科技、昕海文創、台灣物聯網及台灣資料科學等4家公司，直至2023年還承包多件政府部會的文書、清潔等約聘人員勞務標案，金額逾億元，但卻爆出旗下4間公司停止運作、不當裁員後神隱。

卓2023年曾在網路上發表公開自白聲明，聲稱自己「沒有好好管理公司」，也「沒有落跑」，但自己名下存摺帳號已沒有錢，房子也被查封，未來還有龐大債務要還。

卓涉國安疑慮 調查局：成立專案小組追查

林楚茵質疑，卓2017年退役，現任教於中國大學，這樣的人會不會是另外一個國安破口？學術交流是不是也成為中國滲透台灣的樣態，或是國安漏洞、資安破口，甚至將相關關鍵技術帶過去中過。

國安局長蔡明彥回應，這部分國安局有注意，但並無「國安局資安建置案」此標案。

軍情局執行長鄧敦仁則表示，退役人員所掌握的訊息與現行工作並無很大影響，退役人員管制期一至三年後，對於現行工作基本上不會有所了解。另外軍情局對退役人員也有嚴格管制，皆要求主動申報。

至於是否有核心技術外流？鄧敦仁說，其實軍情局一直都有執行審核機制，所有人員交流出訪或對外接觸重要人員，都會定期、不定期檢查或儀測。

法務部調查局資通安全處長張尤仁則指出，卓並無在調查局負責相關資訊標案，至於是否擔任顧問仍需進一步清查，但其實卓所涉及的並非只有資安，其他國安部分，調查局有組成專案小組進行調查。

林楚茵關切，從學術滲透、學術交流角度，把台灣相關重要技術帶到中國，國安局是否列為查察的支線？蔡明彥回應，國安局有專案處理，中共對台竊密攬才管道非常多元，目前以用專案機制讓國安團隊共享情資，針對個案進行案況理解，有必要就啟動檢調偵辦。

林楚茵也提醒，網路視訊的時代，「海外」任職者不一定要「出國」，視訊一樣可以上課，國安修法內容也應與時俱進。

中國大學百萬底薪引誘 基本條件「擁護祖國統一」

記者進一步查詢，據中國閩南師範大學「2025年全職聘用台灣師資招聘啟事」，該校聲稱「當前正高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，加快建設高品質教育體系」，並主動服務「國家統一、中國－東盟民心相通、海內外閩南人統一戰線構建」等國家戰略需求。

中國閩南師大向台灣人才開出博士一年人民幣22.4萬元（約台幣101萬元）底薪價碼，並將「全職到校工作」、「擁護祖國統一大業，政治上無『台獨』傾向」列為基本條件。同時該校也針對人工智慧（AI）、電氣工程及其自動化、電子資訊工程、微電子科學與工程、計算機科學與技術、軟體工程、網路空間安全專業人才，額外提供底薪和聘期績效獎勵上調10%。針對特定領域挖角的意圖非常強烈。

中國閩南師大向台灣人才開出博士一年人民幣22.4萬元（約台幣101萬元）底薪價碼，並將「全職到校工作」、「擁護祖國統一大業，政治上無『台獨』傾向」列為基本條件，並針對特定領域科技人才上調10%薪資獎金。（圖取自中國閩南師大官網）

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