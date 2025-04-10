不要查水表！ 蔣萬安赴北市議會施政報告成罷免論戰

民眾黨團送蔣萬安「市政通血丸」。（記者甘孟霖攝）

2025/04/10 16:04

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市議會已開議，隨著罷免浪潮愈來愈熱，民進黨團也鎖定猛攻罷免議題。台北市長蔣萬安今（10日）赴議會施政報告，會議前就有10多位民進黨議員提出程序發言，批評蔣萬安針對罷免查水表行政不中立，並手舉牌喊話「蔣萬安不要查水表」；民眾黨團也說，蔣萬安在政治議題多有發言，卻忽略市政，不應讓罷免延誤市政；國民黨團則強調，市府絕對行政中立，並批評民進黨只要特權。面對議員猛攻，蔣萬安全程低頭觀看施政報告，未有特別反應。

蔣萬安今日施政報告前，10多位民進黨議員提出要程序發言。民進黨團總召陳慈慧說，市長、議員都是依選罷法選出，面對大罷免市府只能有一個立場，就是公平公正，但這段期間民間罷免友善店家被查水表，還有罷團被警局騎車跟隨等，民進黨團要求蔣市府要修正不平等行為，務必行政中立。

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民進黨團副總召趙怡翔說，台灣經歷過威權，不分黨派大家都認同查水表不應存在於民主設備，但北市府查水表，不審慎處理惡意政治檢舉，就是要造成寒蟬效應，如果蔣萬安同意罷免權應保障，也反對被貼「查水表」的標籤，就請共同譴責浪費公家資源的惡意檢舉。

議員程序發言當中，蔣萬安不發一言，也未多有反應，僅低頭不斷翻閱手中的資料；對此民進黨團幹事長顏若芳也批評，應該尊重議員發言，抬起頭看一下；隨後，民進黨團便至議場中央手舉版，高喊「捍衛公民自主，拒絕政治打壓，蔣萬安不要查水表」；數位國民黨議員見此情形則也上前喊「蔣萬安加油」。

國民黨團書記長李明賢說，他相信市府在罷免期間絕對行政中立，他也指自己調閱過數據，包括衛生局、環保局等，所有局處的稽查數據，在今年1至3月與去年每個月的平均都差不多。他說，要如何才能區分「惡意檢舉」？難道面對罷免就要有豁免權？這樣的話民進黨團乾脆訂定自治條例，規定罷免期間停止所有稽查，不要把政治鬥爭搬到議會來。

國民黨議員吳世正批評，如今美國關稅大刀導致經濟震盪，民進黨還是只在意罷免，市府收到檢舉，為何不能處理？這是民進黨的特權心態，也是民主退步的表現。

民眾黨團總召張志豪說，近期看蔣萬安公開發言挺國民黨立委、反罷免，也針對關稅議題發話；但是，針對市政議題如世壯運、彼特犬傷人案、剴剴案、捷運局聯開宅等議題，都沒有看到蔣萬安，蔣的本分應該是照顧台北市民，不要只有政治議題，也別讓罷免耽誤該做好的市政；民眾黨團也喊話蔣要「超越黨派回歸市政」，並送上「市政通血丸」要蔣萬安疏通市政。

民進黨團要蔣萬安行政中立別查水表；國民黨團也出面聲援「蔣萬安加油」。（記者甘孟霖攝）

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