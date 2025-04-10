為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    陳其邁赴行政院會反映南部產業心聲 提3方面建議因應川普關稅

    陳其邁期盼行政院協助金屬、石化等產業，順利度過難關。（高市府提供）

    陳其邁期盼行政院協助金屬、石化等產業，順利度過難關。（高市府提供）

    2025/04/10 14:44

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳其邁今（10）日列席行政院會反映南部的產業心聲與挑戰，就政策面向、產業布局、資金動能等3方面，建議行政院根據最新局勢變化，因應未來中長期的發展，適時調整政策。

    美國總統川普宣布暫緩對等關稅90天，期間對貿易夥伴實施全面10%關稅，唯獨中國商品關稅被加碼到125%。

    今天的行政院會上，高雄市長陳其邁親自參加，他指出，鋼鐵業在南部是產值與就業人口最高的產業，雖然對等關稅32%豁免，但還是受原先所實施25%的232條款措施關稅影響，尤其中國鋼鐵的低價傾銷與洗產地，勢必衝擊到在歐洲與東南亞的市場，希望行政院在金融方面包括擴大資金動能、降低資金成本等各項給予大力支持，協助金屬、石化等產業順利度過難關。

    面對全球供應鏈再次重組，陳其邁以資通訊產品說明，美國市場佔我國外銷市場52%，電子零組件13%，若在這次的中美貿易戰，台商必須轉換生產基地，對於企業分散市場風險的考量，政府需給予足夠支持，建議對於資通訊產品、電子、零組件等各大廠商，出口的產品能有更多全球布局，在政策上與美方、國際談判獲取支持。

    針對擴大資金動能面向，陳其邁建議在適時、適當情況下，放寬銀行的準備率與提供專案資金，讓銀行在貸款展延或降息等，能有更低的資金成本，因應未來產業資金需求，讓市場的資金有足夠的動能支援企業；他也提到，放寬保證額度能夠提高企業承保的上限，研議政策性紓困貸款的呆帳提列準備率等，滿足企業急性資金需求。

    最後，對於政策性的採購，陳其邁也提及適時擴大，或檢討美國商品在台灣所面臨到非關稅的各種政策性問題、門檻；另方面，他建議擴大公共建設，透過市場的消長，政府以更強力的公共建設政策支持，以滿足內需市場、擴大民間消費提供正面幫助，並考量國際情勢作預算的調整，相信國會會全力支持行政院所採取各項應變措施，團結面對國際政治經濟、環境、地緣政治變化。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播