游智彬嗆聲宣戰 移民署：確實未繳撤銷中國戶籍證明

移民署。（記者王冠仁翻攝）

2025/04/10 14:14

〔記者王冠仁／台北報導〕新黨副秘書長游智彬不滿近來收到移民署通知，要求他3個月內要繳交喪失原籍證明的相關文件，他今天早上到移民署外召開「投案記者會」，除了要求移民署提出他具有中國戶籍的證據，還嗆聲「要跟移民署宣戰」。對此，移民署下午強硬回應，確實沒有游繳附喪失原籍證明之紀錄。

近來許多在台生活的中國配偶、定居人士，被移民署發通知書，要求3個月內繳付喪失原籍證明的相關文件，否則會被廢除定居證、撤銷戶籍，引起軒然大波，其中游智彬也在此列。

請繼續往下閱讀...

媒體報導，游智彬是1983年生，出生地為中華人民共和國福建省漳浦縣，1995年憑著入境證在台灣設籍。游在2004年之前就取得台灣身分，也在這一波要回去除戶籍的通知名單中。

游智彬今天早上到移民署外召開記者會開嗆，民進黨為了搞台獨，開始在內部製造敵人，移民署很可惜成為了民進黨的打手。移民署憑什麼把他的個資洩漏給特定媒體當獨家？他手上有他已經撤銷中國大陸戶籍的證明，為什麼移民署把它搞丟了？他要求移民署在24小時內公布他是否具有中國大陸的戶籍，「我現在跟移民署宣戰！」

對此，移民署表示，經查證相關資訊系統紀錄，游智彬確實未有繳附喪失原籍證明之紀錄，而依法通知補繳相關證明文件，請其儘速辦理，以避免影響自身權益。

移民署重申，依2004年3月1日修正施行之兩岸條例第9條之1規定，台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照，明定兩岸單一戶籍之法律規範，絕大多數曾具大陸地區人民身分之國人，均已遵守法律提出喪失原籍證明。

目前已在台定居設籍之中國大陸配偶超過14萬人，依據現行法令規定，近期通知其中未曾繳附喪失原籍證明者補繳，人數約1萬人，並已陸續接獲相關證明文件。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法