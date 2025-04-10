六都首長唯一缺席行政院會 盧秀燕派副手代打提中部8縣市7聲明

台中市長盧秀燕今派副手鄭照新（左）代打出席行政院會，提中部8縣市7聲明。（中市府提供）

2025/04/10 14:49

〔記者蘇孟娟／台中報導〕美國總統川普宣布對等關稅引發國際連動震盪，雖然川普宣佈暫緩政策90天但影響仍在，今日行政院會五都首長均親自與會，台中市長盧秀燕是六都首長中唯一缺席者。盧秀燕說，因須在議會備詢所以派副市長鄭照新代出席，並代表中部8縣市提出中台灣區域治理平台7大聯合聲明，盼中央啟動具體援助措施，穩定金融、照顧農業、擴展外銷市場，攜手度過難關。

盧秀燕說，因應美國關稅政策衝擊，適逢台中市議會開議，她須到議會備詢，特別指派鄭照新今日赴行政院會。

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鄭照新說，雖然目前關稅已爭取到90天的緩衝期，但正值關鍵談判時刻，地方產業界仍高度焦慮與關注。

鄭照新說，8縣市首長共同發表「7大聯合聲明」，包括建議行政院及早掌握關稅細節提供因應決策、盼政府公私營行庫短期內不要抽銀根、呼籲立法院儘速通過880億元補助方案、重新審視其他國家關稅障礙問題、攜手擴大非美市場拓銷參展補助、跨縣市制定照顧勞工方案、期望中央關稅談判避免犧牲農業等弱勢產業，協助業者降低關稅衝擊。

鄭照新強調，全台超過9成企業為中小企業，若資金流穩定，將有助提振市場信心，守住產業基本盤。

8縣市呼籲中央帶頭要求公私營行庫1年內不抽銀根，並積極拓展美國以外的出口市場，分散貿易風險，希望中央能同步推動對其他國家的貿易合作與談判，為產業創造更多出路。

鄭照新另指出，彰化、雲林等農業大縣市對於農業在關稅談判中是否淪為犧牲品表達深切憂慮，對於行政院已編列880億元農業支持預算，8縣市一致給予肯定，並盼中央後續在談判過程中持續重視農業發展，確保農民權益與生計不受影響，另也希望立法院能加速審議880億元特別預算，讓援助資源及早到位，穩定基層經濟。

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