中配及中生子女提喪失原籍證明有困難 許宇甄籲暫緩清查工作

國民黨團今召開「陸配人權不是鬥爭工具！」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2025/04/10 15:11

〔記者劉宛琳／台北報導〕移民署發函中國籍配偶及中國出生子女，要求三個月內繳交「經海基會驗證的喪失原籍公證書」，否則將撤銷在台居住證。國民黨團今召開記者會呼籲賴政府，不要為了遂行政治鬥爭，不惜拿陸配、新二代來祭旗，以程序霸凌特定族群，盼賴政府依法行政，擬定通案處理原則，不該以一紙公函就要求他們限期辦理。

國民黨團副書記長許宇甄指出，移民署通知書發出之後，搞得全台陸配人心惶惶，許多立委辦公室都接到陳情，陳情人表示，他們已在台灣生活超過20多年，當年沒有要求他們繳交證明，而他們早已領有身分證、成為中華民國國民，有的親人早已過世、有的房子被拆、甚至連戶籍地都不存在了，現在政府一句「依法補件」，就要他們設法回去辦證。

請繼續往下閱讀...

許宇甄表示，陳情人共同面對的難題是，她們早已除籍數十年，要用無戶籍身分回到大陸申請原籍證明，事實上非常困難。許宇甄說，經詢問移民署之後，移民署提出三個方式，一，請海基會提供驗證複本；二，自己回大陸申請；三，請大陸親友代替申請。

許宇甄指出，移民署提出三個解決方式事實上均不可行，而移民署這項清查追溯至民國93年以前，估計受影響人數達1萬5千人，若無法以這三種方式提出「喪失原籍證明」，陸委會、移民署、海基會要以個案方式協助。

許宇甄質疑，這一萬多件都要以個案協助，是不是因為兩岸早已交流，陸委會、海基會現在是吃飽太閒，沒事找事做，故意刁難陸配，同時還能創造一萬多個工作業績？許宇甄認為，光聽到陸委會要用個案處理就知道行不通，務實的作法是分類後以通案方式處理。

許宇甄表示，從行政處分的法律時效性來討論，政府當年未能落實相關規定，如今突然要求陸籍配偶補件，依據「行政程序法」第131條第1項規定，公法上請求權有「五年消滅」的時效限制，此時的做法恐有違時效，法制機關應該出面釐清。

許宇甄呼籲政府請先全面暫緩清查工作，並檢討相關措施，應考量其實際狀況，若因特殊因素無法提供撤銷大陸戶籍證明者，應擬定通案處理原則，不該以一紙公函就要求他們限期辦理。

國民黨團副書記長陳玉珍表示，近期民進黨政府不斷地在進行所謂的「忠誠考核」，包括在非常深綠的社群都有網友憂心表示，因父親在大陸經商，其弟出生在上海，但從未辦過大陸戶籍，居然也收到移民署通知，須提供放棄戶籍證明。

陳玉珍質疑，移民署要求提出「你沒有的東西」，就如同面對法律要求「自證無罪」般的荒謬。換句話說，民進黨政府不僅僅只針對陸配，只要在大陸出生的新二代，都懷疑你對國家不忠誠，難道民進黨在清洗人口嗎？

國民黨團副書記長翁曉玲表示，陸委會稱會用最柔軟的心，來處理陸配除戶證明事情，但事實是如此嗎？移民署近20年來，從未要求陸配必須提供大陸除戶證明，20年後突然要求陸配提供相關文件證明，根本就違反政府誠信原則，侵害人民信賴利益，更違反法律安定性。

翁曉玲質疑，難道非得要陸配去一趟大陸拿到除戶證明？難道不能用具名切結來處理？翁曉玲呼籲賴政府好好思考陸配取得除戶證明的措施可行性，請賴政府把心思放在如何讓台灣安然渡過川普的關稅風暴，不要再撕裂族群、應安定社會、以民為念。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法