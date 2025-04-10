罷免衝刺！ 卓榮泰週末新竹、台北宣講照舊 聚焦美國關稅政策

罷免已進入二階連署的最後衝刺期，對於正值美國關稅戰，行政院長卓榮泰是否出席本週末在新竹與台北的宣講活動？行政院發言人李慧芝今（10）日在院會表示，宣講是由主辦單位邀請，主辦單位安排已既定。（行政院提供）

2025/04/10 13:48

〔記者鍾麗華／台北報導〕罷免已進入二階連署的最後衝刺期，對於正值美國關稅戰，行政院長卓榮泰是否出席本週末在新竹與台北的宣講活動？行政院發言人李慧芝今（10）日在院會表示，宣講是由主辦單位邀請，主辦單位的安排已是既定。

李慧芝強調，卓揆在宣講的時候，都是講國家政策、政府規劃，現在有必要向大家報告關於這次關稅政策、政府可以提供的協助，以及對於社會的衝擊，這其實都需要向人民來報告與解釋。

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至於外傳行政院副院長鄭麗君原在本週宣講規劃名單內，但因領軍談判小組，所以取消出席，對此，李慧芝強調，鄭麗君是因為感冒再加上會議太多，聲音沙啞始終沒有辦法恢復，希望喉嚨可以有休息的時間。

卓榮泰因應川普關稅戰的產業傾聽之旅，今天下午首站將到桃園，李慧芝表示，卓揆12日將到彰化、13日到高雄，希望可以跟業者有最直接溝通跟了解，政府才能調整政策，給產業界最直接的幫助。

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