新竹四罷4/13竹北文化公園再次合體 人氣網紅宣講+公民肥皂箱

民進黨新竹縣黨部支援的民主胖卡，巡迴各鄉鎮市街頭快閃，可提供跨縣市全區簽署罷免書的服務。（記者廖雪茹攝）

2025/04/10 15:00

〔記者廖雪茹／新竹報導〕推動新竹地區四罷的公民團體，13日將於新竹縣竹北市文化公園（竹筍公園）再度合體辦理「我是台灣人 我反共」活動，共同邀請四叉貓、八炯等人氣網紅開講，同時安排公民肥皂箱活動和罷免連署站，全力衝刺第2階段連署，邀請民眾把握機會共襄盛舉。

推動罷免新竹市長高虹安以及新竹縣市的國民黨立委鄭正鈐、徐欣瑩及林思銘的公民團體，13日將總動員，希望加速2階連署腳步。主辦方表示，13日活動時間是上午10點到下午6點，下午3點起預計到場的人氣網紅宣講，包括四叉貓、八炯、溫朗東、皮筋兒、阿美、阿楚、特派記者斯坦、音地大帝、女神下午茶等。

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新竹縣「撕銘行動」團隊表示，連假前的收件份數已公告突破萬件，志工們把握連假返鄉人潮，採取主動出擊策略，到高鐵站、公園等擺攤，雖然在連假期間收到了不少連署書，但距離安全門檻仍有一些差距，呼籲大家還是要多多宣傳，希望守護民主的公民朋友們一起來連署。

「除舊汰欣」團隊領銜人余筱菁也表示，固定連署攤位持續在增加，罷免收件狀況穩定成長中。

「撕銘行動」和「除舊汰欣」團隊每天都會有10多團小蜜蜂出動，到人潮聚集處收連署書。另為了增加罷免宣傳能見度，許多志工夥伴自動自發在上下班時間，無論晴雨都站在車潮路口舉牌、宣講，就是希望在最後衝刺期間，讓大家站出來一起連署，下架不適任的立委。

民進黨多位民意代表提供到宅收件服務。竹北市民代表曾玉菱說，部分民眾仍不知道哪裡可以簽連署書，所以會打電話到黨部詢問。連日來她深入村里宣傳，有熱心民眾呼朋引伴；而到宅收件則以長輩居多，除了收件她也可協助填寫資料。

新竹縣議員蔡蕥鍹表示，目前是民進黨最艱困的時刻，也是最需要攜手團結的時刻。昨日她已繳交一批連署書給黨部，希望大家一起努力，遵循黨中央的要求，全力協助連署活動。她也呼籲所有愛台灣的好朋友們持續關心，一起挺身而出參與罷免活動。

戶籍在外縣市但在新竹工作者，也可透過民進黨新竹縣黨部支援的民主胖卡，於街頭快閃活動時所提供跨縣市全區簽署的服務。

「撕銘行動」和「除舊汰欣」團隊每天都會有10多團小蜜蜂出動，到人潮聚集處收連署書，還有志工站在路口舉牌、宣講，邀請大家站出來連署，下架不適任的立委。 （記者廖雪茹攝）

推動新竹地區四罷的公民團體，這個週日（13日）將於新竹縣竹北市文化公園（竹筍公園）再度合體辦理「我是台灣人 我反共」活動。（圖由公民團體提供）

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