立委促外交部落實盟邦「公眾溝通」 陳明祺：預算遭刪凍窒礙難行

民進黨立委陳冠廷（左）質詢時強調，政府應善用可利用的資源，以所有的說法、所有的管道，全面性地營造對台灣有利的輿論環境，唯此才可爭取到更多的外交籌碼。（圖取自國會頻道）

2025/04/10 14:58

〔記者方瑋立／台北報導〕民進黨立委沈伯洋、陳冠廷今（10）日質詢時關切，各國民眾對特定議題會「跟著政黨走」，外交部應做好對美國不同黨派的溝通策略，同時善用資源和管道維持與各智庫關係。外交部政務次長陳明祺回應，對重要友邦不同黨派都有所接觸，但他強調，相關預算被立法院刪凍，等於完全沒有預算的情況下，外館進行相關工作非常困難，尤其在外交拓展窒礙難行。

立法院外交及國防委員會今邀外交部長、經濟部、陸委會、財政部、國發會、行政院經貿談判辦公室、中央銀行報告「美國開啟全球貿易制裁及與中共競合下，我外交經貿戰略佈局及因應」，並備質詢。

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民進黨籍召委沈伯洋質詢時表示，美國智庫對於「援助烏克蘭」、「對北約組織（NATO）態度」等議題進行民調，顯示共和黨支持者和民主黨支持者仍有分歧，凸顯我外交單位公眾溝通的重要性。

沈伯洋說，外交部對於智庫溝通、組織的溝通部分越做越好，但公眾溝通的部分，雖有僑委會幫忙，主力仍應在外交部。世界各國民眾對特定議題的想法會「跟著政黨走」，他詢問目前外交部對不同黨派的溝通策略、分頭並進的狀況如何？

陳明祺回應，與友邦不同黨派都有所接觸，而與執政黨不可避免有更多互動，但也沒有不與在野黨溝通。

不過，陳明祺強調，在民眾溝通、形象塑造的部分遇到很大的問題，就是相關預算已被立法院刪凍，外館在相關工作進行上非常困難，尤其外交擴展有一些比較窒礙難行的地方。

對此，沈伯洋表示，外交部海外部分預算還刪到負數，但這是他現在比較擔心的事，人民態度一旦轉變，政治人物也必須跟著做，對人民的溝通其實很需要媒宣相關費用。

陳冠廷質詢時關切，外交部應將論述朝向「鞏固台灣利益等於鞏固美國利益」等方向調整，他指出，美國智庫「美國企業研究所」（AEI）分析，美國對台關稅不應是32%，第一時間替台灣說話，相信美國總統川普也是因為這些智庫、輿論影響，因此暫緩實施新關稅。

陳冠廷說，有鑑於現在每天都有變化，台灣必須要掌握詮釋權和話語權，像AEI能夠第一時間出來替台灣說話，相關部會必須快速回應或比他們更早，並且對不僅是AEI、包括傳統（Heritage）基金會等智庫都要做好完善的說詞和說法。

陳冠廷強調，政府使用可利用的資源，以所有的說法、所有的管道，全面性地營造對台灣有利的輿論環境，只有這樣才可以爭取到更多的外交籌碼，這是中等國家必須要爭取的。

陳明祺也對此表示「完全同意」，台灣跟AEI、跟Heritage等智庫，都有非常密切的關係。

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