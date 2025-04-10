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    要民進黨停止大罷免 民眾黨：川普戳破「台美關係史上最好」神話

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    2025/04/10 14:24

    〔記者林哲遠／台北報導〕美國總統川普宣布對台灣在內75國暫緩實施關稅90天，總統賴清德也以「深化台美經貿關係的路徑圖」為題，投書美國財經媒體《彭博》，向全球讀者闡明台灣對於台美貿易的戰略思考，以及未來將透過對話努力排除雙方貿易障礙、增加台美投資，並將關稅化解為零。對此，民眾黨發文反嗆，這篇投書不但無助談判，反而暴露出執政團隊缺乏策略、錯失節奏的困境。

    民眾黨指出，目前已有多位國家元首與川普本人或其團隊直接通話，就關稅議題展開政治磋商，越南甚至派副總理抵美談判；而賴清德號稱台灣是「民主陣營堅定夥伴」，自己卻只能靠社群貼文與媒體投稿來「表達立場」，特殊管道的外交談判空轉，令人憂心。

    民眾黨續指，上午外交部長林佳龍被問到「台灣是透過哪個管道向美國提出談判要求？」林佳龍也跳針回覆「多元管道」或USTR，根本緩不濟急。顯然這麼多天了，賴政府該做的準備還是沒準備，以為32%關稅暫緩90天很長，還在多方「嘗試」，不謀又不動、虛耗台灣。

    民進黨塑造的「台美關係史上最好」神話，被川普一夕打破。民眾黨認為，此次突襲式的貿易報復突顯出台美經貿關係缺乏明確保障，更反映出政府過度政治依賴，忽略產業風險。政府應運用這90天緩衝期，進行冷靜務實的政策盤整與行動。

    民眾黨質疑，錯把讓利當談判，錯將宣傳當外交，賴總統投書4大方向，乍看積極，實則等於提前把籌碼攤在桌上，外交與談判從來是利益交換，不是單方面承諾，無對價保證，只會進一步失衡。

    「談判要底氣，前提是內部要穩固。」民眾黨呼籲，民進黨應即刻停止大罷免造謠、撕裂社會的內耗作為，回到真正對產業與就業有益的方向，行政院週五將進行經濟衝擊專案報告，希望能見到完整的受影響產業清單、出口金額與就業衝擊評估模型，同時政府應先預擬轉型協助辦法與就業安定方案。

    民眾黨提醒，未來90天是國家策略的分水嶺，執政黨若仍用舊思維面對新危機，繼續陷於宣傳話術與空泛承諾，只會錯失談判節奏、削弱產業信心。在談判桌上爭取空間的同時，更應優先照顧國內受衝擊的產業與勞工，別讓農漁民與基層勞工的犧牲，成為執政黨口中最軟的一塊。

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