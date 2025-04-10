民眾黨南投縣黨部主委 不分區立委麥玉珍接任

南投縣議員簡千翔10日卸下民眾黨南投縣黨部主委，將由該黨不分區立委麥玉珍（右）接任主委。（圖由縣議員簡千翔服務處提供）

2025/04/10 13:59

〔記者陳鳳麗／南投報導〕民眾黨南投縣黨部首任主委簡千翔今天卸下主委一職，他說，還沒當上縣議員就是主委，卸任有難過但更多的是輕鬆，新任主委將由該黨不分區立委麥玉珍接任，其立委責任區就是中彰投，南投服務處也設在縣黨部，應很快就熟悉縣黨部業務。

南投縣議員簡千翔是民眾黨南投縣黨部首任主委，今天卸下主委一職，他說，從尋覓縣黨部辦公室，到布置內部，都是他與夥伴親手打造，在尚未當上縣議員就擔任主委，主委的身分陪伴他的時間，多過於縣議員身分，擔任主委期間經歷從9合1戰役到總統大選，不斷在適應角色的變換，過程中犯了很多錯，也學到很多，感謝一路支持和協助他的人。

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簡千翔卸任後，將由該黨不分區立委麥玉珍接任主委，簡千翔表示，麥玉珍的立委責任區就是中彰投，且也在縣黨部設立其服務處，對南投縣並不陌生，因此由她接任應該很快就能熟悉並勝任。

民眾黨不分區立委麥玉珍是新住民，去年因自爆藏火龍果帶回越南種植而惹議，南投縣是生產台灣火龍果的第一大縣，當時有媒體訪問南投縣長許淑華，許淑華還幫麥玉珍緩頰，指麥早期不熟悉台灣法規，現在身為立委，請她多協助將火龍果行銷到越南或其他國家。

麥玉珍曾因自爆藏火龍果回越南種植惹議，南投縣是台灣生產火龍果第一大縣，縣長許淑華曾公開喊話，請麥玉珍多幫火龍果行銷到越南等國。（記者陳鳳麗攝）

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