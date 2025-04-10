川普高關稅延後實施 卓榮泰：把握90天有效對美談判

國總統川普宣布新關稅暫緩90天，行政院長卓榮泰今（10）日於院會表示，接下來90天，政府會把握時間和機會，和美國進行直接有效的談判。（行政院提供）

2025/04/10 13:11

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國總統川普宣布新關稅暫緩90天，行政院長卓榮泰今（10）日於院會表示，接下來90天，政府會把握時間和機會，和美國進行直接有效的談判；同時，「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」20項措施基本不變，具體申請辦法預計4月14日對外公布。

卓揆說，今天凌晨，美國總統川普宣布關稅措施調整，暫緩實施對等關稅90天，在此期間實施10%的關稅。近幾個月以來，政府的準備工作和評估，10%關稅也在推估範圍內。接下來90天，政府會把握時間和機會，和美國進行直接有效的談判，爭取國家最大的利益，也維護產業國際競爭力。

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卓揆表示，面對全球經貿變局，總統賴清德已經提出5大策略，未來將強化本國產業在全球多元布局。請台美經貿小組持續推動5大策略，提升產業韌性，以立足台灣、布局全球、加強美國及行銷全世界為重要方向。

卓揆強調，政府已提出「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，支持方案的20項措施基本不變。請相關部會儘速研擬法制及預算作業，各項支持措施的具體申請辦法，預計於4月14日對外公布。

卓揆並請各部會，先行以相關的預算以緩濟急，或是以第二預備金、信保基金、就安基金、農發基金，農損基金的經費，先行支應，並持續準備特別條例草案。特別預算相關規模及時辰，將視未來談判情勢發展，適時滾動檢討調整。

卓揆指出，政府已與產業界展開溝通，並將持續召開產業座談會，傾聽業界的心聲與需求，隨時解決問題，讓政策更符合需求，全力讓國家經濟穩定、產業發展穩定、國人生活安心。

此外，對於美國對中國關稅已經提高到125%，卓揆提醒，我國仍有多數台商在中國投資，請相關部會關心、了解在中國的台商各種需求，必要時給於全面協助。

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