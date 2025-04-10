美關稅成政壇照妖鏡！羅浚晅：藍白是無能、還是不站在台灣這邊？

台灣北社副社長羅浚晅。（資料照）

2025/04/10 13:51

〔記者林哲遠／台北報導〕美國總統川普宣布對台在內75國暫緩實施關稅90天，對中國的關稅則上調至125%，並且即刻生效。台灣北社副社長羅浚晅今日盤點藍白在近期面對川普對等關稅議題時的言論、主張，不是在貶低政府，就是轉移焦點，並直言如此的反對黨，究竟是無能，還是根本不站在台灣這邊？

羅浚晅在臉書發文指出，當台灣面對前所未有的全球經貿震盪時，一場由川普掀起的「對等關稅風暴」無疑成為台灣政壇的真心話大考驗。很遺憾，從近幾日藍白在野陣營的反應來看，他們不僅未能通過這場測試，甚至暴露出深層次的無能與立場混淆，令人憂心他們究竟還是否有肩負國政的信心與能力。

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關稅考驗 民進黨謹慎著陸、藍白「放空中」

羅浚晅續指，川普政府拋出對中重稅、對其他國家實施階段性減稅政策，對全球供應鏈重組與地緣經濟關係帶來重大衝擊。民進黨政府雖飽受批評，但在面對重大變局時，仍能迅速啟動談判與產業溝通機制，顯示其作為執政團隊的責任感與處理危機的能力。

羅批評，反觀國民黨、民眾黨，不僅毫無危機意識，甚至錯失了成為「政策監督者與建議者」的機會，讓這場原本可讓在野黨展現專業與戰略視野的試煉，最終卻淪為一場滿口空話與嬉笑怒罵的鬧劇。面對全球政經重整，藍白不是發表具體政策，就是選擇沉默；不是貶低政府，就是轉移焦點；真正該說的沒說，該做的也沒做。

國民黨亂象不是多元、是無主

國民黨在關稅議題上可謂眾聲喧嘩卻無主軸，羅浚晅提及，國民黨主席朱立倫呼籲穩健應對，戰鬥藍發起人趙少康要求強硬反制，國民黨立委葛如鈞主張溝通平台，國民黨副主人連勝文又說要當美中之間的橋梁，新北市長侯友宜乾脆說回到內部補貼，上述說法看似「多元」，但事實是連基本的政策方向都未建立，更遑論協調一致的對外戰略。

羅浚晅直言，國民黨自稱「忠誠反對黨」，但面對關稅風暴，表現卻更像是無頭蒼蠅，在國際事務上不知所措，在國內對執政黨的質疑又流於表面。這樣的政黨如何讓民眾相信它未來有能力重掌政權？

立法院變秀場 民眾黨也只是笑場

羅浚晅再指，民眾黨本應是以「理性問政」為旗幟的第三勢力，竟也在關鍵議題上沉默缺席。作為立法院第三大黨，民眾黨在這場攸關台灣經貿命運的關稅風暴中，沒有召開記者會，沒有專業評估報告，甚至連一句有建設性的發言都沒有，如此「中間路線」，只是政治責任的逃避。

國民黨則進一步「玩冷笑話」，羅浚晅痛批，藍委羅智強高調喊出「罷免川普」，儘管贏得了部分網民的關注，卻完全暴露出其對國際政治制度的無知與對當前局勢的輕慢；國民黨團總召傅崐萁說民進黨政策「了無新意」，卻拿不出任何具體替代方案，若國會只是冷嘲熱諷的舞台，那人民只能對未來的政策監督工作徹底失望。

羅浚晅認為，一個政黨如果長期無法在國際經貿重大議題上提出清晰政策，不僅是專業能力的缺失，也可能反映其核心價值的偏差。對於部分藍營人士在川普關稅議題上的「反美親中」語態，甚至讓人質疑，這究竟是戰略上的無能，還是價值上的錯亂？

當民進黨努力與美國維持溝通與談判管道，試圖降低對台產業衝擊時，羅浚晅批評，藍營卻有人主張台灣也應對美加稅，彷彿對等反擊才是主權展現。這種言論聽起來義正詞嚴，實則極度危險。台美經貿關係不是情緒發洩的舞台，更不是逞口舌之快的空間。

川普「對等關稅」政策 成台灣政壇照妖鏡

羅浚晅分析，民進黨雖有責任承擔談判與調整產業的重擔，但在野黨理應是提供監督與修正機制的重要力量，「這次我們看到的不是有責任、有主張的反對力量，而是沉迷於話術與表演的政客集團。」

「真心話大考驗結束了，民眾記住了誰有備而來、誰只是說笑敷衍。」羅浚晅說，未來當選民站在投票台前，或許會想起這一刻，當台灣面對國際經貿重壓時，有些政黨只會說笑，而不是解決問題，這樣的反對黨，究竟是無能，還是根本不站在台灣這邊？這個問題，留給人民自己回答。

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