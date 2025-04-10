特別費用途未規範 中市議員陳俞融：多個局處集中在年底令人質疑

市議員陳俞融要求特別費使用要有規範。（記者蘇金鳳攝）

2025/04/10 13:24

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府前地政局長吳存金因涉特別費不實核銷而請辭，台中市議會今天進行專案報告，民進黨市議員陳俞融質疑，為何台中市很多局處長都是在年底把特支費花光？尤其是人事處、新聞局及社會局最嚴重，認為中市特支費的支出模式缺乏計畫性，她詢問市長會把特支費拿來獎勵員工請員工吃飯？

台中市長盧秀燕表示，特別費的使用是中央規定，她一定會請員工吃飯來獎勵員工，若沒有未免就麻木不仁，超時有加班費，有時表達感謝，台灣人會透過吃飯表示謝意，但每一個局處表達謝意的方式不一樣，有些是發禮券、發小獎金，如前兩天有市府員工去大甲鎮瀾宮受傷，她就發禮券感謝。

請繼續往下閱讀...

陳俞融表示，根據2023年及2024年的特別費使用資料顯示，多數局處在年度結束前的最後一個月集中花費大筆金額，其中人事處、社會局、新聞局三個局處總是在每年底12月份，就大量使用特別費，質疑使用沒有符合相關規範。

陳俞融要求市府檢討年底集中花費問題，針對年底集中花費現象提出改善計畫，以確保經費分配更加均衡合理，避免前地政局長吳存金特別費案件，發生在其他局處身上，傷害台中市府威信。

主計處表示，有關首長特別費使用範圍，主計處說明，特別費可用於贈送婚喪喜慶禮金、奠儀、禮品、花籃（圈）、喜幛、輓聯、中堂及匾額；對內部機關及所屬機關人員獎（犒）賞、慰勞（問）及餐敘；對外部機關、民間團體與有關人士等招待、餽（捐）贈及慰問等支出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法