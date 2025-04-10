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    高雄警攔阻詐騙金額逐年增加 議員籲設立專責打詐團隊

    黃文益（右）肯定高市警局攔阻詐騙的金額逐年增加，市警局長林炎田（左）認為打詐策略已逐漸奏效。（記者葛祐豪翻攝）

    黃文益（右）肯定高市警局攔阻詐騙的金額逐年增加，市警局長林炎田（左）認為打詐策略已逐漸奏效。（記者葛祐豪翻攝）

    2025/04/10 13:18

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕詐騙成全民危機，高雄市議會今天（10日）進行質詢時，議員黃文益肯定市警局攔阻詐騙的金額逐年增加，但龐大詐騙案件量讓現有警力應接不暇，他呼籲市府應設立專責的打詐團隊。

    民進黨議員黃文益在議會質詢時說，全國詐欺犯罪已全面蔓延，根據內政部數據，台灣最常見的五大詐騙手法為假投資、假購物、假買家、假交友與假中獎，他詢問市警局長林炎田:「目前警力配置與詐欺案件業務量是否已嚴重失衡？高雄警方現行的防詐與打詐具體作法為何？」

    黃文益也肯定高雄市警局攔阻詐騙金額持續攀升，從2021年起，攔阻金額為4.9億元，2022年提升至8.6億元，2023年更達14.3億元，2024年前3個月即已攔阻超過4.1億元，這代表警方防詐的精準度與即時性不斷提升。

    黃文益認為，龐大的詐騙案件量讓現有警力應接不暇，現行制度多採任務編組，缺乏穩定的打詐編制與橫向協調平台，導致案件處理延誤、成效受限。他呼籲市府應設立制度化、專責的打詐團隊。

    對此，高雄市警察局長林炎田表示，市府以「打詐國家隊」為核心精神，建立跨機關橫向聯防機制，高雄市率先與高雄地檢署合作，建立異常帳戶聯繫通報平台，提升查緝效率，同時每月召開打詐專案會議；在查緝車手方面，採取高強度手段，直接聲請羈押，以遏阻詐騙犯罪。

    林炎田強調，高雄市今年1至3月，詐騙案件數較去年同期已有顯著下降，顯示打詐策略已逐漸奏效。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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