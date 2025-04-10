國民黨提「離島示範區」恐助中國洗產地 綠委憂影響對美談判

民進黨立委林楚茵（左）等人關切國民黨所提《離島建設條例》修正草案、設立「離島自由示範區」，恐為中國大開「洗產地」後門，衝擊台美關稅談判。（圖取自國會頻道）

2025/04/10 12:59

〔記者方瑋立／台北報導〕美國總統川普宣布加碼徵課中國125%關稅，台灣則名列75國家暫緩實施新關稅90天。民進黨立委林楚茵、沈伯洋今（10）日質詢關切「洗產地」隱憂，擔心國民黨所提《離島建設條例》修正草案，恐為中國在台灣離島大開後門，甚至衝擊台灣爭取納入美國「非紅供應鏈」戰略，以及對等關稅談判上的努力。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部、經濟部、大陸委員會、財政部、國家發展委員會、行政院經貿談判辦公室、中央銀行報告「美國開啟全球貿易制裁及與中共競合下，我外交經貿戰略佈局及因應」，並備質詢。

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林楚茵質詢時詢問，川普最新的決定可看出，很明確希望能「去紅色供應鏈」，甚至於要讓全球在其關稅政策下做出決定跟選擇，是不是？

外交部政務次長陳明祺回應「沒錯」，「非紅供應鏈」是川普從第一任期開始很重要的政策，台灣因為政策選擇上面，現在來說是站在對的一方。

林楚茵表示，美中貿易戰在川普首任任期即已展開，2018年就有美中貿易戰，台灣為了因應曾經有修正法律，即2019年修正之《貿易法》，其實最重要的原因就是避免在美中貿易戰底下，台灣變成「洗產地」的中介。

「上有政策、下有對策」，林楚茵擔憂，藍白聯手底下的立法院，不知道會通過什麼法案。她指出，台灣2024年對美輸出5大類商品是USB集線器、電腦主機、電腦零附件及IC產品，但這些中國也可以製造，當中國面對川普破百關稅，會不會透過台灣來「洗產地」？

林楚茵指出，國民黨在《離島建設條例》第18條之1的第6項所提出的修正草案寫明，大陸地區人民、法人、團體、機構、資金、物品、商品、勞務及服務，進出離島自由示範區，可以透過主管機關來做一個特別的擬定，甚至在說明欄稱「會適度鬆綁相關規定」，難道現在是要讓中國的廠商、勞力、貨物透過所謂的離島示範貿易區，為中國洗產地開後門嗎？

沈伯洋質詢時也示警，此條例是直接開後門的危機，當台美在談判的時候，結果內部居然有人說，現在台灣準備要討論這個《離島建設條例》，準備要讓中國的公司和人進來離島不用受到審查，這樣要怎麼對外談判？

陸委會副主委沈有忠對此表示，《離島建設條例》仍必須在《兩岸人民關係條例》底下進行，至於是否開了國安後門，陸委會確實也認為，此法律在當前社會沒有共識，尤其台灣全力進行脫離紅色供應鏈的國際氛圍底下，也應用國安層次思考。

沈有忠說，若涉國安議題，同時在國內也有高度的疑慮，甚至川普也特別關注，希望全球民主國家都能夠謹慎與中國保持經貿往來的距離，如果貿然開放，確實可能在人流、物流、金流開後門造成國安疑慮，甚至影響台美關係，應該要更審慎評估。

經濟部次長江文若也指出，這也是政府的顧慮，所以此條例也希望在立法院討論時，必須顧及到國際趨勢發展，以及整體國家安全。

針對修法後洗產地的件數是否減少？江文若表示，經濟部一直嚴加管制，進口監視的措施一直都沒有中斷，且也經常辦理相關宣導會，所以現在廠商都非常地注意規定，洗產地的措施是不被容許的。

林楚茵追問，2019年修法至今裁處案件是不是有逐漸減少當中？來自中國洗產地比例如何？財政部次長謝鈴媛指出，歷年查獲案件有388件，其中輸往美國有133件，但並沒有比較修法前後的變化，但海關一直都在執行。

林楚茵強調，如果我們能夠透過修法有效減少，而且讓美方看到台灣是一個民主法治國家，有法規、守法且執法有成效，對談判代表來說就是很好的數據，如果現在沒有，她建議應該要讓數據透明公開出來。

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