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    陳玉珍提離島自貿幫中國洗產地？ 黃捷轟：陷台灣於不義應撤案

    民進黨立委黃捷今強調，台灣應修法防堵中國喜產地，避免台灣產業受牽連遭制裁，但陳玉珍卻陷台灣於不義，呼籲立即撤回「洗產地條款」。（資料照）

    民進黨立委黃捷今強調，台灣應修法防堵中國喜產地，避免台灣產業受牽連遭制裁，但陳玉珍卻陷台灣於不義，呼籲立即撤回「洗產地條款」。（資料照）

    2025/04/10 13:06

    〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨立委陳玉珍提出「離島建設條例部分條文修正草案」，增訂設置離島國際醫療特區、自由貿易示範區。對此，民進黨立委黃捷今（10）日強調，台灣應修法防堵中國洗產地，避免台灣產業受牽連遭制裁，但陳玉珍卻陷台灣於不義，呼籲立即撤回「洗產地條款」。

    美國關稅措施引發全球震盪，黃捷今在社群平台撰文表示，賴總統第一時間已清楚宣示4大立場：降低台美關稅、擴大對美採購、增加在美投資、排除非關稅貿易障礙。

    不過，黃捷指出，令人遺憾的是，當台灣舉國團結面對挑戰時，國民黨永遠都在扯台灣後腿，主張「報復美國、全部撤資」，甚至稱「開放陸客、罷免川普」。不僅如此，陳玉珍提出的離島建設條例修正案，將把台灣推入險境。該草案計畫在離島設立「自由貿易示範區」，要便捷中國的「人民、法人、團體、機構、資金、物品、商品、勞務或服務」進出。

    黃捷說，當美國正嚴格防堵中國透過第三地規避關稅，這種提案就是幫中國貨物過水，企圖協助規避美國制裁。如此明目張膽地幫中國「洗產地」，不僅可能引發美國嚴重關切外，更陷台灣於不義。

    黃捷也質疑，國民黨主席朱立倫、國民黨團總召傅崐萁，這就是所謂的「共赴國難」嗎？請國民黨立即撤回這個「洗產地條款」；台灣接下來要做的，是必須全力洗清任何可能幫中國「洗產地」的嫌疑，鞏固台灣的國際信任，才能真正讓經濟穩定發展。

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