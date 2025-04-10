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    賴清德關稅戰表態「脫中入北」 陳玉珍：談判不該一開始就掀底牌

    國民黨團今（10）日舉行「陸配人權 ，不是鬥爭工具！」記者會，副書記長許宇甄（中）、陳玉珍（右）、翁曉玲（左）出席。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨團今（10）日舉行「陸配人權 ，不是鬥爭工具！」記者會，副書記長許宇甄（中）、陳玉珍（右）、翁曉玲（左）出席。（記者叢昌瑾攝）

    2025/04/10 13:11

    〔記者劉宛琳／台北報導〕美國總統川普今天台灣時間凌晨宣佈，各國對等關稅措施暫停實施90天，在此期間僅實施10%的對等關稅，而賴清德總統也表示未來投資要「脫中入北」。對此，國民黨立委陳玉珍表示，談判要有技巧，賴總統身為最高層的領導，不應該一開始就把底牌掀出，這讓前方打仗的士兵如何作戰？

    陳玉珍表示，日本、韓國也得到90天的暫緩，但他們沒有把台積電送過去，也沒有被要求相關產業在美設廠，也沒有跪在那裏被川普恥笑又有一個國家跪下來。但中華民國是被美國公開在社群恥笑我們是整個膝蓋跪下來，國家的尊嚴在哪？

    陳玉珍表示，其他的國家沒有下跪一樣取得同樣的條件，我們送了台積電，還只是得到和其他國家暫緩90天、暫時適用10%關稅的條件，但90天過後會怎麼樣？

    陳玉珍表示，所以一味的討好並不等於會得到最好的結果，大家都知道在談判過程中本來就要有進有退，一味的退只會被對方予取予求。陳舉例，如果你對一個女生追求非常熱烈，她不但不會發你好人卡，說不定還會把你當作一個利用的對象。

    陳玉珍表示，政府要有智慧，談判過程中不是一味的退，尤其對商人談判家來講一定覺得還可以跟你要更多，還扒不夠你的皮、吃不夠你的血。談判要有技巧，身為最高層的領導，不應該一開始就把底牌掀出，這讓前方打仗的士兵如何作戰？

    陳玉珍說，賴總統是最高領導，不說話讓談判的人有談判的空間，有前進後退的空間，最後當然是總統來做決定。但現在就掀出底牌，只會被人逼到絕境，即便得到你要的但會失去更多。

    陳玉珍表示，美國現在要求五樣東西，包含增加軍購、台積電設廠、買天然氣，這些政府都做或是預備要做了，但竟然還要求我們捐錢給他們財政部，我們只剩下沒有捐錢給他們財政部。把這些錢用在國家不是才是國富民強的好方法嗎？真的要一味的跪嗎？

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