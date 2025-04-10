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    川普新關稅暫緩90天 卓榮泰：880億元支持方案仍持續推動

    美國總統川普9日宣布高額關稅措施暫緩90天實施，行政院長卓榮泰今（10）日在院會中表示，最新情勢有所轉變，未來在新局勢還沒完全底定下，支持方案的9大面向20項措施仍持續推動。（資料照）

    美國總統川普9日宣布高額關稅措施暫緩90天實施，行政院長卓榮泰今（10）日在院會中表示，最新情勢有所轉變，未來在新局勢還沒完全底定下，支持方案的9大面向20項措施仍持續推動。（資料照）

    2025/04/10 12:47

    〔記者鍾麗華／台北報導〕美國總統川普9日宣布高額關稅措施暫緩90天實施，行政院長卓榮泰今（10）日在院會中表示，最新情勢有所轉變，未來在新的局勢還沒完全底定下，支持方案的9大面向20項措施仍持續推動，也會以最短時間內提出特別條例，送出行政院，請立法院審議，用最快速度面對局勢改變。

    卓揆在會中提到，過去這一星期，在國際局勢驟變情況下，行政院相關部會首長及政委日夜不停歇，協助國家人民度過全球挑戰，副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫以及多位政委級首長持續努力。

    卓揆說明，行政院在去年成立經濟發展委員會後，在委員會架構下，設置經貿外交工作小組，去年11月因應美國總統大選成立台美經貿工作小組，就未來局勢做相當多研判分析。

    卓揆強調，從低推估、高推估到極高推估，都進行實際演算，最後呈現的是極高推估，因此在4月3日用一天時間，對產業協助方案做調整和升級，內容即在隔天向各界正式發表。

    卓揆指出，行政院提出的880億元的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，希望在最短時間內，提出特別條例送出行政院，請立法院審議，用最快速度面對局勢改變。

    卓揆說，最新情勢有所轉變，未來在新局勢還沒完全底定下，供應鏈支持方案的9大面向20項措施仍要持續推動，未來因應最新局勢再做調整。

    另外，卓揆也感謝今天列席院會的直轄市長、副市長及不在場的縣市首長，在這一個星期中，中央充分感受到地方對於此事件重視，也對中央提出的初步方案表示支持。

    卓揆期盼，立法院朝野黨團拋開爭議，讓國人看到中央地方一體、朝野一致，過去幾次當國家面對重大困難時，都是站在同一條線上，凝聚更大力量，以國家人民利益為優先，共同支持產業發展，突破各種困難和挑戰。

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