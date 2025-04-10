美暫緩對等關稅 林俊憲：國民黨示範掌權台灣面臨的後果

民進黨立委林俊憲。（資料照）

2025/04/10 14:37

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普宣布新關稅暫緩90天，行政院長卓榮泰今（10）日於院會表示，接下來90天，政府會把握時間和機會，和美國進行直接有效的談判；對此民進黨立委林俊憲表示，對川普政府來說，關稅從來只是手段，不是目的，除了中國以外，其他國家全部暫緩90天實施，這下目的已經非常清楚：以後跟美國做生意，全程不能有中國參與。

林俊憲在臉書PO文表示，「全面暫停對美投資！」、「加強跟中國經濟往來！」、「罷免川普！」、「政府應對美抗議甚至報復！」，不就還好現在執政的不是國民黨？別懷疑，他們真的會付諸行動，然後拉著台灣跟中國一起迎接125%關稅。

請繼續往下閱讀...

林俊憲指出，先不管這些來亂的了，多說無益，我們繼續談下一步台灣要怎麼做。前幾天就舉當年美、墨、加重談貿易協定的過程當例子，對川普政府來說，關稅從來只是手段，不是目的，除了中國以外，其他國家全部暫緩90天實施，這下目的已經非常清楚：以後跟美國做生意，全程不能有中國參與。

林俊憲續指，台灣在這90天內優先要提出解決方案的，就是違規轉運的「洗產地」問題，這在賴清德總統今日的彭博投書中也再次提及，其他擴大對美投資、採購能源商品、消除非關稅貿易障礙等對策，都可以再跟美國詳談，唯獨這條緩不得。

林俊憲直言，接下來，就是一場競爭誰跟中國切割得最乾淨的國際比賽，經濟亦然、政治亦然，也感謝國民黨跳出來示範，若由他們掌權，台灣會面臨什麼後果？幫助台灣人民在不久後的將來做出正確的抉擇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法