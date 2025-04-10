稱扶植中小企業、對美談判旅費預算沒刪 國民黨批府方

國民黨臉書貼文。（圖擷取自臉書）

2025/04/10 12:29

〔記者施曉光／台北報導〕針對總統府副秘書長張惇涵昨日用「刪除未遂」批評立法院國民黨團提案刪凍扶植中小企業、對美談判旅費等預算，國民黨今日呼籲賴清德總統出面翻譯什麼叫做「刪除未遂」？並強調扶植中小企業等預算都沒有刪除，痛批總統府造謠死不認錯。

國民黨表示，面對對美關稅動盪，賴清德的總統府竟然花費時間帶頭造謠，張惇涵造謠扶植中小企業、對美談判旅費預算被刪除一事，都被事實一一打臉，讓全國人看傻眼的是，張惇涵竟還死不認錯。

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國民黨強調，我國預算監督過程，刪除就是刪除、凍結就是凍結，既然事實上「扶植中小企業預算」、「對美談判旅費」都未被刪除，唯一可以確定的就是代表賴清德的總統府「造謠既遂」，立法院監督討論預算過程本就應當可受開放性討論，根據實際需求調整，若要按照「刪除未遂」的邏輯，2017年賴清德曾於台南市議會備詢時聲稱「親中愛台」，難道賴清德是「親中未遂」？

國民黨強調，回顧預算審議只有一個事實，就是中小企業新創企業科技運用計畫預算、中小企業發展預算、經濟部撥補中小企業發展基金約21億元，均未刪1毛錢，中小及新創企業發展補助預算未凍結1毛錢，國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍赴美溝通旅費也未受影響。

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