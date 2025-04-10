翻車了！ 川普政策大轉彎 趙少康批賴清德貼文被湧入「朝聖」

川普火速宣布對中國的關稅提高至125%，並對部分國家暫停實施新關稅90天。（路透）

2025/04/10 13:28

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前推出對等關稅，並稱對台灣課徵32%關稅後，資深媒體人趙少康連日在臉書PO文批評總統賴清德，還沒談判就把底牌都掀了，舉雙手投降「不會報復」。不過在川普昨日宣布對中國關稅增至125％，其他國家90天內10％後，趙少康的臉書也被網友湧入朝聖留言「反指標」、「大型翻車現場」。

趙少康7日在臉書PO文「賴清德潤餅吃完別再睡，台積聯電都不能放行」。他表示，去年，我對美國順差創有史以來最高，對中國順差則是20年來最低，民進黨這些官沾沾自喜，開心台灣外銷最大市場轉移到美國，已經不是中國，但是馬上就被川普報復。

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趙少康批評，賴清德想用零關稅來跟美國談判，證明他對國際現實毫無掌握。還沒談判就把底牌都掀了，舉雙手投降「不會報復」，但是對美國做小伏低是沒有用的，台灣的籌碼就是台積電、聯電還有半導體供應鏈赴美投資。既然美國祭出高關稅讓台灣經濟面臨崩潰，情勢改變，政府只能重新檢視台積電赴美投資案，甚至直接駁回申請。阻擋台積電、聯電投資美國，一定會讓川普勃然大怒，威脅要更提高對台關稅，只要台灣立場堅定，必能取得談判地位，跟川普政府討價還價談降低關稅。

趙少康還質疑，當全世界失去美國市場，轉向第二大市場中國時，賴清德的抗中牌還打得下去嗎？還要鎖國不讓觀光客來，損失一年1000億的觀光財？

不過，昨日川普火速宣布對中國的關稅提高至125%，並對部分國家暫停實施新關稅90 天。美股隨後暴漲，今日台股也一度上漲超過1600點，創台股史上最大盤中漲點紀錄。

大量網友也湧入趙少康當時的臉書貼文，留言表示：「反指標」、「大型翻車現場回顧

」、「醒了沒？臉有沒有腫腫的」、「125%跟10%關稅，你要選哪個」、「臉超腫，現在沒報復性關稅的都暫緩關稅，台灣要是趙少康之流的執政不知道要死幾遍」、「好險趙少康現在沒有在政府擔任要職」。

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