為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    翻車了！ 川普政策大轉彎 趙少康批賴清德貼文被湧入「朝聖」

    川普火速宣布對中國的關稅提高至125%，並對部分國家暫停實施新關稅90天。（路透）

    川普火速宣布對中國的關稅提高至125%，並對部分國家暫停實施新關稅90天。（路透）

    2025/04/10 13:28

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前推出對等關稅，並稱對台灣課徵32%關稅後，資深媒體人趙少康連日在臉書PO文批評總統賴清德，還沒談判就把底牌都掀了，舉雙手投降「不會報復」。不過在川普昨日宣布對中國關稅增至125％，其他國家90天內10％後，趙少康的臉書也被網友湧入朝聖留言「反指標」、「大型翻車現場」。

    趙少康7日在臉書PO文「賴清德潤餅吃完別再睡，台積聯電都不能放行」。他表示，去年，我對美國順差創有史以來最高，對中國順差則是20年來最低，民進黨這些官沾沾自喜，開心台灣外銷最大市場轉移到美國，已經不是中國，但是馬上就被川普報復。

    趙少康批評，賴清德想用零關稅來跟美國談判，證明他對國際現實毫無掌握。還沒談判就把底牌都掀了，舉雙手投降「不會報復」，但是對美國做小伏低是沒有用的，台灣的籌碼就是台積電、聯電還有半導體供應鏈赴美投資。既然美國祭出高關稅讓台灣經濟面臨崩潰，情勢改變，政府只能重新檢視台積電赴美投資案，甚至直接駁回申請。阻擋台積電、聯電投資美國，一定會讓川普勃然大怒，威脅要更提高對台關稅，只要台灣立場堅定，必能取得談判地位，跟川普政府討價還價談降低關稅。

    趙少康還質疑，當全世界失去美國市場，轉向第二大市場中國時，賴清德的抗中牌還打得下去嗎？還要鎖國不讓觀光客來，損失一年1000億的觀光財？

    不過，昨日川普火速宣布對中國的關稅提高至125%，並對部分國家暫停實施新關稅90 天。美股隨後暴漲，今日台股也一度上漲超過1600點，創台股史上最大盤中漲點紀錄。

    大量網友也湧入趙少康當時的臉書貼文，留言表示：「反指標」、「大型翻車現場回顧

    」、「醒了沒？臉有沒有腫腫的」、「125%跟10%關稅，你要選哪個」、「臉超腫，現在沒報復性關稅的都暫緩關稅，台灣要是趙少康之流的執政不知道要死幾遍」、「好險趙少康現在沒有在政府擔任要職」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播