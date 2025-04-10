二階連署倒數15天 民眾出資上架「敲羅」看板籲下架鎖喉立委羅廷瑋

連署倒數15天，台中民眾出資上架「敲羅」看板籲下架鎖喉立委。（圖：中六罷團提供）

2025/04/10 11:55

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免進入倒數計時，台中市立委第六選區（中西東南區）罷免國民黨立委羅廷瑋的罷團「敲羅行動」，上架8面「罷免羅廷瑋、台中回正軌」看板，秀出羅廷瑋在立法院打架及鎖喉的真實樣貌，籲民眾看清並下架不適任立委，「罷免羅廷瑋，台中回正軌」。

中六罷團指出，羅廷瑋在立院荒謬行徑一籮筐，先前疑似得罪台灣本國醫護人員，近日又被民眾發現曾與陳玉珍、魯明哲、萬美玲等立委連署提案支持開放中國醫師來台灣執業，令台灣人無法接受，台中有民眾無法忍受傲慢與背離選民的民意代表在立法院作亂，默默出資在背後協助罷團。

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中六罷團指出，大罷免二階連署已進入最後倒數計時15天，決定集合民眾資源上架8面「罷免羅廷瑋、台中回正軌」看板，看板內容呈現羅廷瑋進立法院後打架及鎖喉的真實樣貌，讓民眾看清楚選區立委在立法院的作為，更盼讓中西東南區的民眾看清楚羅廷瑋的真面目，希望民眾都能踴躍出來連署。

中六罷團指出，掛看板的地點選擇過程碰到許多困難，不少商家、住家面臨巨大壓力，但也有熱情民眾為了支持罷免行動，勇敢租借，目前看板分別位於成功路與中華路口、大慶夜市、復興路與復興東路口、忠明南路與崇倫北街、忠明南路640號等地點。

中六罷團指出，「鎖喉立委」看板上架後，已引起民眾注意，不少人拍照打卡並上傳到Threads上分享，籲關心中六選區、重視民意監督的市民站出來，踴躍連署罷免羅廷瑋，讓台中重回正軌。

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